Selçuk Bayraktar iki yıldır rekortmen! Vergi şampiyonluğu SİHA’larla geldi

4 Ocak 2024 05:58 - Güncelleme Tarihi: 4 Ocak 2024 06:04

Türkiye’nin vergi rekortmenleri açıklandı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar 2021 yılının ardından 2022 yılında da 564 milyon 124 bin 318 TL ile gelir vergisi şampiyonu oldu. İkinci sırada isminin açıklanmasını istemeyen rekortmen bulunurken üçüncü sırasında 200 milyon 757 bin 695 lira ile Mustafa Rahmi Koç yer aldı. İlk 10’dan 5’i kişi isminin açıklanmasını istemezken 8’inci sırasında Mehmet Sinan Tara, 9’uncu sırasında İpek Kıraç ve 10’uncu sırasında Mehmet Ömer Koç yer aldı.

BANKALAR DAMGA VURDU

Kurumlar vergisi tarafında da 1 milyon 46 bin 568 mükellef tarafından beyanname verildi. Kurumlar vergisi beyannameleriyle 2 trilyon 891 milyar 409 milyon 455 bin 391 lira matrah beyan edildi ve bu tutar üzerinden 590 milyar 334 milyon 657 bin 746 lira kurumlar vergisi tahakkuk ettirildi. Listedeki ilk sıradaki ve üçüncü sıradaki de dâhil olmak üzere 100 mükelleften 38’i isminin açıklanmasını istemezken, ismi açıklananlardan 24’ü banka ve finans kurumlarından oluştu. Listenin 2’nci sırasında 21 milyar 419 milyon 640 bin 283 lira vergi tahakkuku ile Türkiye Garanti Bankası yer aldı. Listenin, 4. sırasında Yapı ve Kredi Bankası, 6’ncı sırasında Akbank Türk, 7’nci sırasında Türkiye İş Bankası, 8’inci sırasında Türkiye Halk Bankası, 9’uncu sırasında QNB Finansbank ve 10’uncu sırasında ise Denizbank dikkat çekti. Listede bankacılığın yanı sıra demir ve çelik, madencilik, elektrik enerjisi üretimi, giyim, bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret ve sigortacılık gibi sektörlerde faaliyet gösteren kurum ve şirketler öne çıktı.

Öte yandan, GİB, 2021 ve 2020 yılının kurumlar vergisi rekortmenlerini de açıkladı. Buna göre, 2021 ve 2020 yıllarında listenin ilk sırasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yer aldı.

İHRACATIN DA REKORTMENİ

Selçuk Bayraktar’ın sahip olduğu Baykar, gelirlerinin önemli bir kısmını yurt dışına yapılan İHA ve SİHA satışlarından elde ediyor. Baykar’ın 2022 yılı cirosunun yüzde 86’sı ihracat gelirlerinden oluşuyor. 2022 yılında 1,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Baykar’ın aynı yıl imzaladığı ileriye dönük sözleşmelerin yüzde 99,3’ü de yine yurt dışı satışlara ilişkin oldu. Firma, bugüne kadar Bayraktar TB2 SİHA için 32, Bayraktar AKINCI TİHA için ise 8 olmak üzere 33 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı. İhracattaki başarı grafiğini AR-GE çalışmalarına başladığı 2003 yılından bu yana sürdüren Baykar, geride kalan 20 yılda tüm gelirlerinin yüzde 83’ünü yine ihracattan elde etti.

Baykar, Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, 2021 ve 2022 yıllarında savunma ve havacılık sektörünün de ihracat lideri oldu. Mevcut durumda Türkiye’nin savunma sanayisi alanında gerçekleştirdiği tüm ihracatın yüzde 25’ini tek başına üstlenen Baykar, yaptığı dış satımla Türk ekonomisi ve savunma sanayisine katkı sağlıyor.