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    Türkiye'nin 2022 vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu

    Gelir İdaresi Başkanlığı'nın verilerine göre Türkiye'nin vergi rekortmenleri belli oldu. 2022 yılı gelir vergisi rekortmeni Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oldu. ⁠Kurumlar vergisi rekortmenleri listesinde ilk sıradaki kurum, isminin açıklanmasını istemedi. İkinci sırada Türkiye Garanti Bankası yer aldı.

    Türkiye&#039;nin 2022 vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
    Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Gelir İdaresi Başkanlığı, 2022 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesini açıkladı.

    ZİRVEDE SELÇUK BAYRAKTAR VAR

    En fazla gelir vergisi beyan eden mükellef listesinin ilk sırasındaki rekortmen, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oldu. Bayraktar'a, 2022 yılında 564 milyon 124 bin 318 lira vergi tahakkuk etti.

    Savunma ve havacılık sektörünün en çok ihracat gerçekleştiren firması olan Baykar'ın 2022 yılındaki cirosunun yüzde 86'sı ihracat gelirlerinden elde edildi. Selçuk Bayraktar'ın aynı zamanda teknoloji liderliğini de yürüttüğü Baykar, 2022'de savunma ve havacılık sanayisinde yapılan toplam ihracatın yüzde 25'ten fazlasını tek başına yaptı.

    MUSTAFA RAHMİ KOÇ ÜÇÜNCÜ SIRADA

    Listenin 2, 4, 5, 6, 7'nci sırasındaki mükellefler isimlerinin açıklanmasını istemedi. En fazla gelir vergisi tahakkuk eden 3. isim 200 milyon 757 bin 695 lira ile Mustafa Rahmi Koç oldu.

    Listenin 8'inci sırasında Mehmet Sinan Tara, 9'uncu sırasında İpek Kıraç ve 10'uncu sırasında Mehmet Ömer Koç yer aldı.

    KURUMLAR VERGİSİ REKORTMENLERİ

    Kurumlar vergisi beyan eden mükellef listesinde ise ilk ve 3'üncü sıradaki kurumlar isimlerinin açıklanmasını istemedi. Listenin 2'nci sırasında ise 21 milyar 419 milyon 640 bin 283 lira vergi tahakkuku ile Türkiye Garanti Bankası yer aldı.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Vergi
    Haberler > Ekonomi > Türkiye'nin 2022 vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
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