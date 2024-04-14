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SGK müjdeyi duyurdu! Binlerce kadına 12 ay boyunca 'euro' desteği gelecek

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
SGK müjdeyi duyurdu! Binlerce kadına 12 ay boyunca &#039;euro&#039; desteği gelecek

Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

SGK, AB destekli projeyle Ankara, İstanbul ve İzmir'de 3 bin 500'ü anne ve 3 bin 500'ü bakıcı olmak üzere toplam 7 bin kadına 12 ay boyunca ayda 325 euro desteği verecek. Projeye ilişkin bilgiler SGK tarafından ilerleyen günlerde duyurulacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) binlerce kadını ilgilendiren bir projeyi hayata geçirecek. "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi"den İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan kadınlar faydalanacak. 

SGK, üç büyük kentte uygulanacak projenin  ikinci fazını hayata geçirmek için çalışmalarını tamamladı.

325 EURO VERİLECEK

AB'nin finansman desteği sağladığı projeyle 0-36 ay arasında çocuğu olan ve çocuk bakım sorumlulukları nedeniyle istihdamdan uzaklaşma riski bulunan annelerin, desteklenerek kayıtlı istihdamda kalmaları veya istihdama katılmaları amaçlanıyor.

Ankara, İstanbul ve İzmir'de 12 ay boyunca uygulanacak projeyle, çalışan annelere ayda 325 euro destek verilecek.

SGK müjdeyi duyurdu! Binlerce kadına 12 ay boyunca 'euro' desteği gelecek - 1. Resim

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7 BİN KADIN FAYDALANACAK

Eğitimli ve sigortalı çocuk bakıcılığının teşvikinin de hedeflendiği projeden, 3 bin 500'ü anne ve 3 bin 500'ü bakıcı olmak üzere toplam 7 bin kadın faydalanacak.

Projeden yararlanma şartları ve başvuru linki, SGK tarafından ilerleyen günlerde duyurulacak.

SGK müjdeyi duyurdu! Binlerce kadına 12 ay boyunca 'euro' desteği gelecek - 2. Resim

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ANNELER, BAKICILAR VE ÇOCUKLAR DESTEKLENECEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, projeye dair  yaptığı açıklamada, kayıtlı istihdama büyük önem verdiklerini ve kayıt dışı istihdamla mücadelelerini kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi.

SGK müjdeyi duyurdu! Binlerce kadına 12 ay boyunca 'euro' desteği gelecek - 3. Resim

Kadınların istihdamda kalmaları ve istihdama katılmaları için hayata geçirilen İş-Pozitif Projesi'nin yanı sıra destek ve teşvikleri içeren başka projeler de yürüttüklerini vurgulayan Işıkhan, şunları kaydetti:

SGK'nin uygulayıcısı olduğu, Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi de bunlardan birisi. Toplam bütçesi 15,3 milyon euro olan projeyle üç büyük ilimizde, 12 ay boyunca çalışan annelere 325 avro destek sağlanacak. Proje sayesinde hem anneler aldıkları maddi destekle istihdamdan kopmamış olacak hem de eğitimli ve sertifikalı çocuk bakıcılarımızın istihdamı teşvik edilecek. Bu projemizle anneleri de çocukları da bakıcıları da desteklemiş olacağız.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
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