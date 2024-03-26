Bakan Işıkhan, SGK'ya en borçlu belediyeleri açıkladı: İlk 5'in tamamı CHP'li

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Vedat Işıkhan, SGK'ya en borçlu 5 belediyenin CHP'li belediyeler olduğunu söyledi. SGK'ya en borçlu belediyenin Ankara Büyükşehir Belediyesi olduğunu belirten Bakan Işıkhan, "Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin prim borcu, son 5 yılda 20 katına çıkmış. Ankara Büyükşehir Belediyesi iflas bayrağını çekmiş vaziyette. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve diğer CHP'li belediyeler de aynı durumda. Al birini vur ötekine." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, belediyelerin SGK'ya olan borçlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. SGK'ya en çok borcu olan 5 belediyenin CHP'ye ait olduğunu belirten Bakan Işıkhan, özellikle Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin iflas ettiğini söyledi.

Bakan Işıkhan'ın konu hakkında açıklamaları şöyle:

"Şu anda Türkiye genelinde, Sosyal Güvenlik Kurumu’muza en borçlu 5 Belediye’nin tamamı CHP belediyelerine aittir. Ankara Büyükşehir Belediyesi şirketleriyle birlikte SGK’ya en borçlu belediyesi.

"ABB PRİM BORÇLARINI ÖDEYEMİYOR"

Yani Ankara Büyükşehir Belediyesi prim borçlarını dahi devlete ödeyemiyor. 5 yıl önce 200 milyon olan borç bugün 4,5 milyar olmuştur. Ankara Büyükşehir Belediyesinin prim borcu, son 5 yılda 20 katına çıkmış durumda. Ankara Büyükşehir Belediyesi, iflas bayrağını çekmiş vaziyettedir.

"İSTANBUL VE İZMİR'DE DE DURUM AYNI"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve diğer CHP'li belediyeler de aynı durumda. Al birini vur ötekine. Bu borçlar, belediyelerin öncelikli olarak devlete ödemesi gereken belediye işçilerinin sigorta prim borçlarıdır."