SGK ölüm aylığı alanlara 5 bin lira promosyon ödeyecek

Ölüm aylığı alanlara promosyon var mı, sorusu cevap buldu. Son dakika haberine göre SGK ölüm aylığı alanlara promosyon ödeneceğini duyurdu. SGK ölüm aylığı alan 3,3 milyon hak sahibine de başvurmaları halinde ödemesi gerçekleşecek. Peki, ölüm aylığı promosyonuna nasıl başvurulur? 5 bin lira promosyon ödemesi detayları haberimizde.

SGK ölüm aylığı alanlara müjdeyi verdi. SGK'dan banka promosyonu açıklaması geldi. Duyuru SGK'nın internet sitesinden yapıldı. Peki, Ölüm aylığı alanlara 5 bin TL promosyon verilecek mi? Ölüm aylığı promosyonuna nasıl başvurulur? Tüm merak edilenler haberimizde.

SGK'DAN 5 BİN LİRA PROMOSYON ÖDEMESİ

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) yapılan açıklamaya göre ölüm aylığı alan 3.3 milyon hak sahibine de başvurmaları halinde promosyon ödemesi yapılacak. Ölüm aylığı alanlara 5 bin lira promosyon ödemesi gerçekleşecek.

5 bin lira promosyon ödemesi kamu bankalarınca yapılacak. Belirlenen tutarlar asgari seviyede olacak ve bankalar kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabilecek. Bankalarla ilgili çalışmaların sonuçları ayrıca paylaşılacak.

ÖLÜM AYLIĞI PROMOSYONUNA NASIL BAŞVURULUR?

Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emeklilerin ve hak sahiplerinin bankalara başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirlenen tutarlar asgari seviyede olup, bankalar kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını belirleyecektir.

EMEKLİLERİN PROMOSYONLARI ARTTI

Öte yandan SGK emekli aylığı alan vatandaşlara yönelik promosyon ödemelerinin Kamu Bankalarında yaklaşık 2 katına çıkarıldığını, 8 bin ila 12 bin lira arasında belirlendiğini de vurguladı.