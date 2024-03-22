Tarih verildi! Banka promosyonları için sinyal geldi

Kamu bankalarının emekli maaş promosyonlarını yükseltme kararının ardından vatandaşlar özel banka promosyonlarını araştırmaya başladı. Bankaların promosyon tutarlarının ne kadar olduğu merak edildi. İşte banka banka güncel tablo…

Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası için 8 ila 12 bin lira aralığına yükseltilen promosyon tutarlarının ardından gözler özel bankalara çevrildi. Promosyon tutarları bankalara göre farklılık gösterse de en yüksek tutar 15 bin lira seviyelerinde bulunuyor. Peki kamu bankalarının ardından özel bankalarda da durum değişecek mi?

Milliyet gazetesinin haberine göre; SGK Uzmanı Emin Yılmaz, banka promosyonu alan bir emeklinin aldığı ödeme ile birlikte ekstra maaş almış gibi olduğunu ifade etti. Yılmaz’ın değerlendirmesine göre; yeni düzenleme ile promosyonların 8.000 ile 12.000 arasında olacak ve yüzde 50 ile yüzde 166,6‘ya varan bir artış yapılmış olacak. Diğer yandan bankaların promosyonun yanında sunduğu diğer hizmetlere de bakmak faydalı olacaktır.

BAKAN IŞIKHAN TARİH VERDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamu bankalarının pazartesi günü itibarıyla promosyon güncelleme başvurularını almaya başlayacaklarlarını açıkladı. Bakan Işıkhan, "28 Mart itibarıyla da süreci tamamlanan emeklilerimizin promosyonları hesaplarına yatmış olacak" dedi.

HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

Özel bankaların promosyon tutarlarında henüz bir güncelleme yapılmadı. İşte banka banka güncel durum…

İş Bankası 1 Ocak - 31 Mart 2024 tarihleri arasında başvuru yapan emeklilere 7.500 TL,

Yapı Kredi maaşını 31 Mart 2024 tarihine kadar Yapı Kredi’ye taşıyanlara toplamda 12.500 TL,

Denizbank emekli aylığını DenizBank'tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emeklilere 5.000 TL,

QNB Finansbank, 8.000 TL 'ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 9.200 TL,

Garanti BBVA maaşını 31 Mart tarihine kadar Garanti Bankası’na taşıyanlara 7.500 TL'ye varan nakit promosyona ek, kredi kartı ile 500 TL’lik harcamaya 1.000 TL bonus ve toplamda 8500 TL,

Akbank Emekli maaşını Akbank'tan alanlara 10.000 TL’ye varan promosyona ek 2.500 TL chip-para ile birlikte toplam 12.500 TL veriyor.

ING Bank 10 Ocak 2024 – 31 Mart 2024 tarihleri arasında kampanyaya katılan emeklilere koşulsuz 10.000 TL’ye varan nakit promosyon, otomatik fatura talimatına 5.000 TL’ye varan ek nakit promosyon fırsatı sunuluyor. Böylelikle emeklilere 15.000 TL'ye varan nakit promosyon veriliyor.