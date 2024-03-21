Garanti Bankası emekli promosyonu 2024 ne kadar? Garanti Bankası emekli maaşına göre promosyon ödemeleri!

Garanti Bankası emekli promosyonu 2024! | Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu bankalarının emekliler için 8 bin TL ile 12 bin TL arasında promosyon miktarı belirlediğini açıkladı. Erdoğan ayrıca “Diğer bankaların da bu rakamın altında kalmayarak ödeme yapacağına inanıyorum.” açıklamasında bulundu. Bu gelişmenin ardından Garanti Bankası promosyon 2024 ücreti ne kadar oldu merak edildi. Peki, Garanti Bankası ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte, Garanti Bankası emekli promosyonu 2024!

Garanti Bankası emekli promosyonu 2024! Emekli maaşı Garanti Bankası’na yatan emekliler 2024 yılında ne kadar emekli promosyon ödemesi alacaklarını merak ediyor. Peki, Garanti Bankası ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte detaylar…

GARANTİ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU 2024

Garanti Bankası’nda emekli maaşı 3.500 TL’ye kadar olan emeklilere 4.500 TL, 3.500 – 7.500 TL arasında olan emeklilere 5.250 TL, 7.500 – 10.000 TL arasında olan emeklilere 6.750 TL ve 10.000 TL ve üstünde olan emeklilere 7.500 TL tutarında nakit promosyon verilmektedir.

Emekli promosyon avantajından 1 – 31 Mart 2024 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti Bankası’nda almayı taahhüt eden emekli müşteriler yararlanabilir.

Garanti Bankası’nın emekli promosyonu 3.500 TL ile 7.500 TL arası değişmektedir. (21 Mart 2024)

Emeklilere promosyon ödemeleri SGK tarafından belirlenen koşullar çerçevesinde gerçekleştirilir.

Birden fazla emekli maaşı ödemesi alan müşterilere emekli promosyon talebinde bulunduğunda emekli maaşlarının toplamı dikkate alınır ve tek bir promosyon ödemesi yapılır.

KAMU BANKALARINDA PROMOSYON ÖDEME TUTARI ARTTI

Kamu bankalarının emeklilere vereceği emekli promosyonu emekli maaşlarına göre 8 bin TL ile 12 bin TL arasında ödenecek.

Emeklilere ilk kez 2017'de banka promosyonu ödenmesi uygulamasını başlattıklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ödemelerin arttığını açıkladı:

"Kamu bankalarımız bu yılki promosyon ödemesi miktarlarını alınan aylığa göre 8 ila 12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankaların da bu rakamın altında kalmayarak ödeme yapacağına inanıyorum."

Kamu bankaları daha önce emeklilere 3 bin lirayla 10 bin lira arasında maaş promosyonu veriyordu.