Kamu bankaları emekli promosyonu 2024 ne kadar? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank emekli promosyon 2024 ne kadar, ne zaman verilecek?

Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası emekli promosyon 2024! | Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu bankalarının emekliler için belirlediği promosyon miktarını yenilediğini açıkladı. Erdoğan’ın açıklamaları sonrası kamu bankaları emekli promosyon 2024 ne kadar, kaç TL oldu merak ediliyor. Kamu bankaları arasında yer alan Ziraat Bankası emekli promosyon 2024 ve Vakıfbank emekli promosyon 2024 kaç lira oldu araştırılıyor. İşte emekli promosyonu ile ilgili detaylar…

Kamu bankaları emekli promosyonu ne zaman verilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli promosyon ödemelerinin arttığını açıkladı. Bu açıklama ile birlikte yeni emekli promosyon ödemeleri ne kadar oldu merak edildi. İşte ayrıntılar…

KAMU BANKALARI EMEKLİ PROMOSYONU 2024

Kamu bankalarının emeklilere vereceği emekli promosyonu emekli maaşlarına göre 8 bin TL ile 12 bin TL arasında ödenecek.

Emeklilere ilk kez 2017'de banka promosyonu ödenmesi uygulamasını başlattıklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ödemelerin arttığını açıkladı:

"Kamu bankalarımız bu yılki promosyon ödemesi miktarlarını alınan aylığa göre 8 ila 12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankaların da bu rakamın altında kalmayarak ödeme yapacağına inanıyorum."

Kamu bankaları daha önce emeklilere 3 bin lirayla 10 bin lira arasında maaş promosyonu veriyordu.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ

Ziraat Bankası’nın emekli promosyon ödemesi alınan karar öncesi şu şekildeydi:

500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,

500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,

500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,

000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

2024 yılı yeni emekli promosyon ödemelerinin ne kadar olacağına ilişkin bilgilerin yakın zamanda güncellenmesi bekleniyor.