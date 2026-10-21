S&P Global Ratings: Türkiye’de liraya güven devam ediyor

S&P, Türkiye’de liraya güvenin korunduğunu ve ekonominin enerji şokunu atlatabileceğini belirtirken, enflasyonun bu yıl yüzde 30,9’a ulaşmasını bekliyor.

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S&P Global Ratings, Türkiye’de hane halkının liraya güveninin dirençli kalmaya devam ettiğini ve Orta Doğu’daki savaştan kaynaklanan enerji fiyat şokunun enflasyonda yukarı yönlü baskı oluşturmasına rağmen ülke ekonomisinin şokun etkilerini atlatabileceğini bildirdi.

S&P Global Ratings’in Türkiye ekonomisine ilişkin yayımladığı analizine göre eylülde döviz mevduatlarının toplam mevduatlardaki payı yüzde 38,7 olurken, fon soruşturmasının finansal etkilerinin sınırlı kaldığı belirtildi.

Kurum, enflasyonun bu yıl yüzde 30,9, 2027’de yüzde 21,7 olmasını bekliyor. Büyüme tahmini ise bu yıl yüzde 3, 2027’de yüzde 3,7 olarak öngörülüyor. S&P, Türkiye’nin kredi notu görünümünü durağan olarak koruyor.





| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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