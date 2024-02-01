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    • Spotify abonelik ücretlerine zam geldi!

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Spotify abonelik ücretlerine zam geldi!
    Spotify, Zam, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Spotify, sessiz sedasız bir şekilde Türkiye'deki abonelik ücretlerine zam yaptı. Zammın ardından Öğrenci paketi 32.99 TL, Bireysel paketi 59.99 TL, Duo paketi 79.99 TL ve aile paketi 99.99 TL'ye yükseldi.

    Dünyanın en çok kullanılan müzik dinleme platformu Spotify, Türkiye'deki kullanıcılarının aylık abonelik ücretlerine zam yaptı. Yüzde 50'ye varan fiyat artışının ardından Öğrenci paketi 32.99 TL, Bireysel paketi 59.99 TL, Duo paketi 79.99 TL ve aile paketi 99.99 TL'ye çıktı.

    Daha önce Temmuz ayında zam yapan Spotify, 29,99 TL olan Bireysel paketi 39,99 TL‘ye, 39,99 TL olan aylık Duo paketi ise 54,99 TL'ye çıkarmıştı. Zam öncesinde 49,99 TL olan aylık Aile paketi 64,99 TL‘ye yükseltilirken 14,49 TL olan öğrenci paketi de 21,99 TL olmuştu.

    Yapılan son zamla birlikte Bireysel ve Öğrenci paketlerine yüzde 50 oranında artışa gidildi. Duo ve Aile paketlerindeki artış oranı ise daha düşük oldu.

    Spotify zamla ilgili kullanıcılarını bilgilendirmedi, ücret değişikliğiyle alakalı bir mail veya bildirim de atmadı.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    SpotifyZam
    Haberler > Ekonomi > Spotify abonelik ücretlerine zam geldi!
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