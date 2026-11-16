Tanesi 50 liraya düştü, vatandaşın yüzü güldü! "40 yıldır böylesini görmedim"

Karadeniz'de palamut bolluğu balık tezgahlarına yansırken fiyatlardaki düşüş vatandaşları sevindirdi. Samsun'da geçen hafta 100 liradan satılan palamudun tanesi 50 liraya kadar gerilerken, Trabzon'da ise palamut 75 ila 125 lira arasında alıcı buluyor. Balıkçılar, son 15-20 yılın en bol palamut sezonunun yaşandığını belirterek bolluğun birkaç ay daha sürmesini bekliyor.

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Karadeniz'de palamut bolluğu devam ederken balık fiyatlarındaki düşüş vatandaşların yüzünü güldürdü. Samsun'da geçen hafta tanesi 100 liradan satılan palamutun fiyatı 50 liraya kadar gerilerken, Trabzon'da da balıkçı tezgahları palamut bolluğuyla hareketlendi.

HEM BOL HEM UCUZ

Samsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde 40 yıldır balıkçılık yapan 60 yaşındaki Mehmet Yurduseven, palamutun bu yıl hem bol hem de ucuz olduğunu belirtti. Meslek hayatında böyle bir bolluk ve fiyat düşüşüne daha önce rastlamadığını ifade eden Yurduseven, geçen hafta tanesini 100 liradan sattıkları palamutun fiyatının 50 liraya kadar gerilediğini söyledi.

Palamutun yeniden tezgahlara bol miktarda geldiğini dile getiren Yurduseven, "40 yıldır böyle bir ucuzluk ve bolluk görmedim. Geçen hafta palamutun tanesini 100 liradan satıyorduk, şimdi 50 liraya düştü. Palamut sanki geri döndü. Vatandaşlar bu sene bol bol palamut alsın, doyasıya balık yesin" diye konuştu.

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TRABZON'DA 75 LİRADAN BAŞLIYOR

Trabzon'da da palamut bolluğu sürüyor. Ortahisar ilçesindeki Moloz mevkisinde bulunan balıkçı tezgahlarında palamutun tanesi 75 ila 125 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor.

Balıkçı Köksal Gölet, satışların iyi gittiğini ve vatandaşların palamuda yoğun ilgi gösterdiğini belirterek bolluğun birkaç ay daha devam etmesini beklediklerini söyledi. 13 yaşından bu yana balıkçılık yaptığını aktaran Gölet, "Buralarda ömrümüz geçti, ben bu seneki kadar bol palamut görmedim" ifadelerini kullandı.

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Balıkçı Turgay Memiş ise bu sezonun son 15-20 yılın en bereketli palamut sezonlarından biri olduğunu vurguladı. Palamut miktarının rekor seviyeye ulaştığını belirten Memiş, bolluğun halen devam ettiğini söyledi.

Memiş, palamutun tanesinin yaklaşık 900 gram geldiğini ve 100 liradan satıldığını kaydetti.

| Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı

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