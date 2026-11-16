Marmara Denizi'ndeki deniz salyası (müsilaj) kabusu Gemlik Körfezi'nde yeniden hortladı. Yapılan su altı dalışlarında 5 ila 30 metre derinlik arasında tespit edilen ve 10 metreden sonra yoğunlaşan müsilaj tabakası, bölge balıkçılığını durma noktasına getirdi. Balıkçılar, ağların yapışkan maddeyle kaplanması ve tekne motorlarının zarar görmesi nedeniyle avlanamadıklarını belirtti.

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Bursa'daki Gemlik Körfezi'nde, Narlı ile Kapaklı mevkileri arasında gerçekleştirilen dalışta müsilajın varlığı belgelenirken, 5 metrede başlayan müsilajın 30 metreye kadar indiği ve özellikle 10 metreden sonra yoğunlaştığı kaydedildi.

"AĞLARIMIZ YAPIŞKAN İÇİNDE, BALIK VURMUYOR"

Körfezde yeniden başlayan müsilaj istilasının balıkçıları çok zor durumda bıraktığını ifade eden Gemlik Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Dalarel, şunları söyledi:

"Gemlik Körfezi'nde tekrar müsilaj başladı, ağ atamıyoruz, ağlarımız yapışkan içinde. Bu nedenle balık vurmuyor, ağları zor alıyoruz. 10 ila 20 metre derinlikte görülen müsilaj kabusu balıkçıları zor durumda bırakıyor, büyük zarara yol açıyor. Ağlarımız bulanıyor ve tekne motorlarına da zarar veriyor. Ağ çekme makaraları büyük zarar görüyor."

Müsilaj kabusu yeniden hortladı! Bölgede balıkçılık durma noktasına geldi

MÜSİLAJIN DENİZ EKOSİSTEMİNE VE BALIKÇILIĞA ZARARLARI

Bilimsel araştırmalar ve uzman raporlarına göre, deniz salyası olarak bilinen müsilaj, deniz suyu sıcaklıklarının artması, aşırı kirlilik ve evsel/endüstriyel atıkların denize deşarj edilmesi sonucu fitoplanktonların aşırı çoğalmasıyla ortaya çıkıyor.

Müsilaj kabusu yeniden hortladı! Bölgede balıkçılık durma noktasına geldi

Deniz yüzeyinde ve su altında, özellikle 5 ile 30 metre derinlikler arasında görülen ve 10 metreden sonra yoğunlaşan bu yapı, ekosisteme ve ekonomik faaliyetlere şu zararları veriyor:

Solungaç tıkanması ve balık ölümleri: Yoğun yapışkan tabaka, balıkların ve diğer deniz canlılarının solungaçlarını tıkayarak oksijen almalarını engelliyor ve toplu ölümlere yol açabiliyor.

Yoğun yapışkan tabaka, balıkların ve diğer deniz canlılarının solungaçlarını tıkayarak oksijen almalarını engelliyor ve toplu ölümlere yol açabiliyor. Deniz tabanı yaşamının bitmesi: Dip çökeltilerine yerleşen müsilaj tabakası, güneş ışığının suya nüfuz etmesini önleyerek deniz çayırlarını kurutuyor, midye, istiridye ve mercan gibi hareketsiz canlıların boğulmasına neden oluyor.

Müsilaj kabusu yeniden hortladı! Bölgede balıkçılık durma noktasına geldi

Avcılık faaliyetlerinin durma noktasına gelmesi: Balıkçı ağlarını sararak ağırlaştırıyor, ağ gözlerini kapatıyor ve makaralara zarar veriyor; böylece balıkçılar hem ağ kaybediyor hem de av yapamayarak ekonomik çıkmaza giriyor.

Balıkçı ağlarını sararak ağırlaştırıyor, ağ gözlerini kapatıyor ve makaralara zarar veriyor; böylece balıkçılar hem ağ kaybediyor hem de av yapamayarak ekonomik çıkmaza giriyor. Motor ve ekipman hasarları: Tekne motorlarının soğutma suyu sistemlerine kaçarak arızalara ve seyir güvenliği risklerine yol açabiliyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Gemlik Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İHLAS HABER AJANSIGemlik

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