Türkiye için 'Mega El Nino' uyarısı! 149 yıl sonra bir ilk: 2037'ye kadar sürebilir

İklim bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar, Türkiye'de etkili olan şiddetli yağışlar ve ani hava değişimlerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Dünyanın 149 yıl sonra yeniden benzer ölçekte bir "Mega El Nino" dönemine girdiğini öne süren Yaşar, Türkiye'de yağışlı dönemin 2036-2037 yıllarına kadar etkisini sürdürebileceğini belirtti. Uzman isim, özellikle kasım ve aralık ayları için uyarıda bulundu.

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Türkiye'de son dönemde yaşanan ani sıcaklık değişimleri, kuvvetli yağışlar ve fırtınalar gündemdeki yerini korurken, iklim bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

TGRT Haber canlı yayınında konuşan Yaşar, Pasifik Okyanusu'ndaki sıcaklık değişimlerine işaret ederek dünyanın güçlü bir El Nino döneminden geçtiğini söyledi.

Mevcut durumu "Mega El Nino" olarak tanımlayan Yaşar, benzer ölçekteki son olayın 1877 yılında yaşandığını ileri sürdü.

"MEGA EL NİNO'NUN TAM ORTASINDAYIZ"

Deniz suyu sıcaklıklarının yükselmesinin atmosferdeki nem miktarını ve yağışları etkilediğini belirten Prof. Dr. Doğan Yaşar, 2026 yılının yağışlar açısından dikkat çekici bir dönem olduğunu ifade etti.

Yaşar, 2025 yılında yaptığı değerlendirmelerde 2026'nın bol yağışlı ve sel olaylarının görülebileceği bir yıl olacağını öngördüğünü hatırlattı.

Denizlerdeki yüksek sıcaklıkların yağışların şiddetlenmesinde etkili olduğunu savunan Yaşar, mevcut El Nino olayının tarihî boyutlara ulaşabileceğine dikkat çekti.

Türkiye için Mega El Nino uyarısı! 149 yıl sonra bir ilk: 2037ye kadar sürebilir

İSTANBUL'DA YAĞIŞ REKORU İDDİASI

İstanbul'da etkili olan şiddetli yağışları da değerlendiren Yaşar, kentte olağanüstü miktarda yağış görüldüğünü söyledi.

İstanbul'un ekim, kasım ve aralık aylarındaki ortalama toplam yağış miktarının metrekareye 244 kilogram olduğunu belirten Yaşar, son yağışlarda bir günde metrekareye 272 kilogram yağış düştüğünü ileri sürdü.

Yaşar, özellikle kasım ve aralık aylarında yağışların devam edebileceği uyarısında bulundu.

2037'YE KADAR SÜREBİLİR

Türkiye'nin uzun süreli yağışlı bir döneme girdiğini savunan Prof. Dr. Yaşar, önümüzdeki 10 yıla ilişkin tahminlerini de paylaştı.

Yaşar, 2036-2037 yıllarına kadar olan süreçte en az 7-8 yılın yağış miktarlarının mevsim normallerinde veya üzerinde gerçekleşmesini beklediğini ifade etti.

Türkiye için Mega El Nino uyarısı! 149 yıl sonra bir ilk: 2037ye kadar sürebilir

"YANLIŞ YERLERE BİNA YAPIYORUZ"

Sel ve taşkın felaketlerinin yalnızca iklim koşullarıyla açıklanamayacağını vurgulayan Yaşar, yanlış yapılaşma ve çevre kirliliğinin de afetlerin etkisini artırdığını söyledi.

Özellikle dere yataklarına yapılan binalara dikkat çeken Yaşar, plansız kentleşmenin şiddetli yağışların yıkıcı sonuçlarını ağırlaştırdığını ifade etti.

Konya'daki obruk oluşumları, Göller Bölgesi'ndeki su sorunları ve Marmara Denizi'ndeki müsilaj problemine de değinen Yaşar, su kaynaklarının korunması ve doğru tarım politikalarının önemini vurguladı.

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