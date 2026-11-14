İstanbul’u vuran lodos, migren hastalarına zor günler yaşatıyor. Lodoslu havaların, özellikle migren ve sinüzit rahatsızlığı olan kişilerde baş ağrılarını tetiklediğini söyleyen uzmanlar, lodoslu havalarda migren hastalarının mutlaka ilaçlarını yanında bulundurması gerektiğini belirtiyor.

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Türkiye’de her yüz kişiden 16 ila 21’inin migren hastası olduğunu söyleyen Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Levent Gül, migrenin yalnızca baş ağrısından ibaret olmadığını vurgulayarak “Bu ağrı tipi kişilere göre değişmekle birlikte günlük hayatı felce uğratan bir ağrıdır. Hastaların en az yarısı değişen hava şartlarının migrenlerini tetiklediğini bildirirken, mevsim geçişlerinde atak sayısının arttığını görüyoruz” dedi.

HAVA AĞRIYI NASIL ETKİLİYOR?

Bazı hava şartlarının özellikle migren ağrılarını tetiklediğine işaret eden Prof. Dr. Gül “Bunlar lodos rüzgârı, aşırı sıcak veya soğuk, havanın nem dengesindeki ani değişikliklerdir. Lodos, üzerinde taşıdığı çeşitli toz ve mineraller nedeniyle baş ağrısı ve migrene sebep olabilir. Basınç değişikliklerinin de ağrının gelişiminde etkisi vardır” diye açıkladı.

Havadaki basınç değişimi ve toz, atakları tetikliyor! Lodos rüzgârı, migreni olanlara kâbus yaşatıyor

AĞRIDAN KURTULMA REHBERİ

Uzmanlar migren ataklarını geçirmek için yapılması gerekenleri ise şöyle sıralıyor:

■ Karanlık ve sessiz bir odada dinlenin. Şakak, alın veya boyun bölgesine soğuk ya da sıcak kompresi 15 dakikayı geçmeyecek şekilde uygulayın.

■ Ağrının başladığı ilk anda doktorunuzun önerdiği ilaçları alın.

■ Dozunda tüketilen koyu kahve ağrıyı hafifletebilir; ancak tetikleyicinizse uzak durun.

Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Levent Gül, migrenin 5 belirtisini şöyle sıralıyor:

■ Uzun süren ağrı: Baş ağrısının 4 ila 72 saat devam etmesi.

■ Tek taraflı ağrı: Ağrının başın bir bölümünde yoğunlaşması.

■ Zonklama: Ağrının nabız atışı gibi hissedilmesi.

■ Şiddetli yakınmalar: Ağrının günlük hayatı ve rutin işleri aksatması.

■ Hareketle artış: Yürümek veya merdiven çıkmak gibi aktivitelerle ağrının şiddetlenmesi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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