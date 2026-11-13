İstanbul'u vuran lodos o hastaları esir aldı! Migren ataklarını durduran altın hareketler

İstanbul’u vuran lodos, migren hastalarına zor günler yaşatıyor. Lodoslu havaların, özellikle migren ve sinüzit rahatsızlığı olan kişilerde baş ağrılarını tetiklediğini söyleyen uzmanlar, lodoslu havalarda migren hastalarının mutlaka ilaçlarını yanında bulundurması gerektiği uyarısında bulunuyor.

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Türkiye’de her yüz kişiden 16 ila 21’i migren hastası olduğunu söyleyen Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Levent Gül, migrenin yalnızca baş ağrısından ibaret olmadığını vurgulayarak, “Bu ağrı tipi kişilere göre değişmekle birlikte günlük hayatı felce uğratan bir ağrıdır. Hastaların en az yarısı değişen hava koşullarının migrenlerini tetiklediğini bildirirken, mevsim geçişlerinde atak sayısının arttığını görüyoruz” dedi.

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HAVA AĞRIYI NASIL ETKİLİYOR?

Bazı hava şartlarının özellikle migren ağrılarını tetiklediğine işaret eden Prof. Dr. Gül, “Bunlar lodos rüzgarı, aşırı sıcak veya soğuk, havanın nem dengesindeki ani değişikliklerdir. Lodos, üzerinde taşıdığı çeşitli toz ve mineraller nedeniyle baş ağrısı ve migrene sebep olabilir. Basınç değişikliklerinin de ağrının gelişiminde etkisi vardır” diye açıkladı. Migren lodos ilişkisinin bilimsel açıklaması şöyle: “Lodos öncesinde ve esnasında hava basıncı hızla düşer. Dış ortam basıncı azalırken sinüsler ve kafatası içindeki sıvı dolu boşlukların iç basıncı geçici olarak yüksek kalır. Bu basınç farkı, beyin zarındaki reseptörleri gererek ağrı sinyallerini taşıyan trigeminal siniri doğrudan aktive eder. Ani basınç ve sıcaklık değişimleri beyin damarlarının hızla genişleyip daralmasına sebep olur. Damar duvarlarındaki bu esneme, çevredeki sinir uçlarından CGRP (kalsitonin geni ilişkili peptit) gibi ağrı ve iltihap başlatıcı maddelerin salgılanmasını tetikler. Öte yandan serotonin dalgalanmalarının da migren gelişiminde etkisi olduğu düşünülmektedir. Lodos gibi sıcak ve kuru rüzgarlar havadaki pozitif yüklü iyonların oranını artırır. Yapılan çalışmalarda havadaki pozitif iyon artışının vücuttaki serotonin düzeylerini yükselttiği, rüzgarın etkisi geçerken düşen serotoninin ise damarlarda şişmeye ve zonklayıcı ağrıya yol açtığı gösterilmiştir.”

Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Levent Gül

MİGRENİN 7 BELLİRTİSİ

Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Levent Gül, migreni ele veren 7 belirtiyi şöyle sıraladı:

Uzun süren ağrı: Baş ağrısının 4 ila 72 saat devam etmesi.

Tek taraflı ağrı: Ağrının başın bir bölümünde yoğunlaşması.

Zonklama: Ağrının nabız atışı gibi hissedilmesi.

Şiddetli yakınmalar: Ağrının günlük yaşamı ve rutin işleri aksatması.

Hareketle artış: Yürümek, merdiven çıkmak veya eğilip kalkmak gibi aktivitelerle ağrının şiddetlenmesi.

Bulantı ve kusma: Baş ağrısına mide bulantısı veya kusmanın eşlik etmesi.

Işık ve ses hassasiyeti: Aydınlık ortamların, yüksek seslerin ve bazen kokuların rahatsızlık vermesi.

İstanbulu vuran lodos o hastaları esir aldı! Migren ataklarını durduran altın hareketler

AĞRIDAN KURTULMA REHBERİ

Uzmanlar migren ataklarını geçirmek için yapılması gerekenleri ise şöyle sıralıyor:

Karanlık ve sessiz bir odada dinlenin: Işık (fotofobi) ve ses (fonofobi) hassasiyetini en aza indirmek için perdeleri tamamen kapatın, telefon ve televizyon gibi ekranlardan uzaklaşarak loş, sessiz ve mümkünse hafif serin bir ortamda gözlerinizi kapatıp uzanın.

Soğuk veya sıcak kompres uygulayın: Alın ve şakak bölgesine uygulanacak soğuk kompres, genişleyen kan damarlarını büzerek zonklayıcı ağrıyı hafifletir. Ensenize ve omuzlarınıza koyacağınız ılık bir kompres ise strese bağlı kasılan boyun kaslarını gevşetir (cildi tahriş etmemek için her iki uygulamayı da 15 dakikayı geçmeyecek şekilde yapın).

Doktor onaylı ilaçlar kullanın: Migren tedavisinde zamanlama kritiktir; ağrının başladığını veya "aura" denilen öncü belirtilerin (gözde ışık çakmaları, karıncalanma) ortaya çıktığını hissettiğiniz ilk anda doktorunuzun reçete ettiği ağrı kesicileri, triptan grubu ilaçları veya bulantı gidericileri gecikmeden alın.

Kafein desteği: Ağrının erken evresinde dozunda tüketilen şekersiz bir fincan koyu kahve veya çay, içeriğindeki kafein sayesinde beyindeki damarları daraltarak ağrının şiddetini azaltabilir ve ağrı kesicilerin emilimini hızlandırabilir (ancak aşırı kafein tüketiminin ya da kafein yoksunluğunun atağı tetikleyebileceğini unutmayın).

Bol su tüketin: Dehidrasyon (vücudun susuz kalması) migren ağrısını hem tetikleyen hem de şiddetini artıran en önemli faktörlerden biridir. Atak sırasında mide bulantınız izin verdiği ölçüde yudum yudum oda sıcaklığında su içmeye özen gösterin.

Şakaklara ve enseye hafif masaj yapın: Parmak uçlarınızla şakaklarınıza, kaş aranıza ve ense kökünüze dairesel hareketlerle hafif baskı uygulamak kan dolaşımını düzenleyerek gerilimi azaltır; dilerseniz bu esnada nane veya lavanta yağı gibi rahatlatıcı uçucu yağlardan (kokulara hassasiyetiniz yoksa) destek alabilirsiniz.

Nefes ve gevşeme egzersizleri yapın: Şiddetli ağrı sırasında farkında olmadan nefesinizi tutabilir veya vücudunuzu kasabilirsiniz. Burundan derin nefes alıp ağızdan yavaşça vererek diyafram nefesi almak, sinir sistemini sakinleştirerek ağrı algısını hafifletmeye yardımcı olur.

Kısa bir uyku uyumaya çalışın: Uyku, beynin kendini sıfırlaması ve ağrı sinyallerini durdurması için en etkili doğal yöntemdir. Tüm uyaranları kapattıktan sonra kısa bir şekerleme yapmak bile atağın tamamen geçmesini sağlayabilir.

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