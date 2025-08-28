Taşıt kredilerinde yeni indirim var mı? İşte 350 bin TL’nin güncel geri ödemesi

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Piyasalarda gelecek dönemde seri faiz indirimi beklentileri devam ederken, araba hayali kuran tüketiciler de taşıt kredilerine kilitlendi. Bu hafta bankalarca sunulan taşıt kredisi oranlarında herhangi bir değişiklik yaşanmazken, en düşük oran bütün vadelerde %2,98 olarak öne çıkıyor. Son olarak İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, yıl sonuna kadar politika faizinde %35’e kadar düşüş yaşanabileceğini öngörmüş, İTO Başkanı Şekib Avdagiç 1000 puanlık indirim beklentisini dile getirmişti.

DİKKATLER ENFLASYONDA

Söz konusu beklentilerin gerçekleşmesi halinde bütün kredilerde olduğu gibi taşıt kredilerinde de yeni indirimlerin söz konusu olabileceği aktarılıyor. Faiz indirimleri için dikkatler enflasyona çevrilirken, TCMB tarafından her ay gerçekleşen piyasa katılımcıları anketinin bu ayki sonuçlarına göre, TÜFE’nin ağustosta %1,7 olması bekleniyor. Bu şekilde gelecek bir oranın, faiz indirimi için gerekli alanı açabileceği öngörülüyor.

TAŞIT KREDİLERİNDE DURUM

Bu arada BDDK tarafından açıklanan son verilere göre taşıt kredilerinin toplam büyüklüğü 15 Ağustos ile sona eren haftada 54 milyar 368 milyon TL olarak gerçekleşti. Bir önceki haftaya göre kredi hacmine yaklaşık 1,4 milyar liralık düşüş gerçekleşti.

İlgili Haber Borsa yükselirken de yatırımcı sayısı azaldı! Son 3 ayda dikkat çeken düşüş

1 YIL VADELİ KREDİLER

Bankalarca sunulan 1 yıl vadeli en ucuz taşıt kredisi/finansmanı seçenekleri:

-Kuveyt Türk: %2,98 (Kâr payı oranı)

-Vakıf Katılım: %3,15 (Kâr payı oranı)

-Garanti BBVA: %3,39

-Akbank: %3,49

350 BİN TL KREDİ/12 AY VADE

350 bin TL taşıt finansmanının “en düşük orana” göre 12 ay vadede geri ödeme planı:

-Finansman tutarı: 350 bin TL

-Finansman vadesi: 12 ay

-Finansman oranı: %2,98

-Aylık Taksit: 37 bin 21 TL

-Toplam geri ödeme: 446 bin 265 TL

2 YIL VADELİ KREDİLER

Bankalarca sunulan 2 yıl vadeli en ucuz taşıt kredisi/finansmanı seçenekleri:

-Kuveyt Türk: %2,98 (Kâr payı oranı)

-Vakıf Katılım: %3,15 (Kâr payı oranı)

-Garanti BBVA: %3,29

-Akbank: %3,35

-TEB: %3,49

350 BİN TL/24 AY VADE

350 bin TL taşıt finansmanının “en düşük orana” göre 24 ay vadede geri ödeme planı:

-Finansman tutarı: 350 bin TL

-Finansman vadesi: 24 ay

-Finansman oranı: %2,98

-Aylık Taksit: 22 bin 660 TL

-Toplam geri ödeme: 545 bin 857 TL

3 YIL VADELİ KREDİLER

Bankalarca sunulan 3 yıl vadeli en ucuz taşıt kredisi/finansmanı seçenekleri:

-Kuveyt Türk: %2,98 (Kâr payı oranı)

-Garanti BBVA: %3,10

-Vakıf Katılım: %3,15 (Kâr payı oranı)

-Akbank: %3,15

-TEB: %3,49

350 BİN TL/36 AY VADE

360 bin TL taşıt finansmanının “en düşük orana” göre 36 ay vadede geri ödeme planı:

-Finansman tutarı: 350 bin TL

-Finansman vadesi: 36 ay

-Finansman oranı: %2,98

-Aylık Taksit: 18 bin 189 TL

-Toplam geri ödeme: 656 bin 806 TL