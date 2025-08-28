BTC’de düşüş bitti mi? Bitcoin’de yükseliş için 2 sinyal

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Kripto para birimi Bitcoin’de 14 Ağustos’ta test edilen 124 bin 517 dolar rekorunun ardından başlayan satış dalgası, 26 Ağustos’ta 108 bin 727 dolara kadar devam etti. Son iki işlem gününde ise BTC’de “taban oluşturma” gayreti dikkat çekiyor. Bugünkü işlemlerde BTC fiyatında 112 bin dolara yakın denge arayışı öne çıkıyor.

BTC’DE KRİTİK SEVİYELER

Analistler, 100 günlük ortalamaya işaret eden 111 bin 700 dolar seviyesinin aşılmasının önemli bir sinyal verebileceğini aktararak, “12 bin 500 dolar seviyesi ise kısa vadeli direnç olarak öne çıkıyor” görüşünü dile getiriyor. Bu arada ABD’de bugün açıklanacak büyüme ve yarın gelecek Kişisel Tüketim Harcamamaları verileri, kripto piyasalarda da dikkatle izleniyor.

DİKKAT ÇEKEN PARA GİRİŞİ

Bu arada son olarak güncellenen verilere göre bu haftanın ilk 3 işlem gününde BTC’ye para girişi yaşandı. ABD’li yatırım fonları (ETF) kanalıyla pazartesi 219,1 milyon dolar, salı 88,1 milyon dolar ve çarşamba da (ilk açıklanan rakamlara göre) 30,5 milyon dolarlık BTC alımı gerçekleşti. Böylece son 3 işlem gününde toplam para girişi 337,7 milyon doları buldu.

ARZDA AZALMA BAŞLADI

BTC’den bir pozitif sinyal de cüzdan hareketlerinden geldi. 17-26 Ağustos tarihleri arasındaki 10 günlük dönemde kripto borsalara Bitcoin girişleri istikrarlı bir şekilde devam etti. Hatta 24 Ağustos’ta 6.775 BTC ile en büyük günlük rakamlardan biri görüldü. Dünkü işlemlerde ise tablo tersine döndü ve 192 adet BTC soğuk cüzdanlara çekilerek arzda azalma başladı.

ETHEREUM’DA DURUM

Kripto piyasalarda “satılabilir arzın” azalmaya başlaması, satış baskısının da hafifleyebileceği sinyali olarak yorumlanıyor. Benzer bir gelişme Ethereum’da da yaşanıyor. Son 4 işlem gününde ETH arzında da azalma dikkat çekiyor. Sadece 26 Ağustos’ta 287 bin ETH piyasadan çekildi. Son 5 işlem gününde ise ETH’ye yaklaşık 1,5 milyar dolarlık para girişi yaşandı.

KURUMSAL ALIMLAR

Bu arada BTC’nin en büyük kurumsal sahiplerinden Japonyalı Metaplanet, yeni bir alıma hazırlanıyor. Şirket, hisse satışı yoluyla yaklaşık 881 milyon dolar toplamayı ve bu fonun büyük bir kısmını Bitcoin alımı için kullanmayı değerlendiriyor.