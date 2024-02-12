Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • TCMB Başkanı Karahan bankacılarla buluştu

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    TCMB Başkanı Karahan bankacılarla buluştu
    Merkez Bankası, TBB, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Fatih Karahan, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

    Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Borsalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu ile bir görüşme gerçekleştirdi.

    TBB'den yapılan açıklamada, Başkan Karahan'ın, TBB Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar ve Yönetim Kurulu üyesi bankaların genel müdürleri ile bir araya geldiği bildirildi.

    Güncel makroekonomik gelişmeler doğrultusunda bankacılık sektöründeki son durumun ve geleceğe ilişkin beklentilerin değerlendirildiği toplantının oldukça verimli geçtiği belirtilen açıklamada, "Türk lirası mevduatların payını artırmaya yönelik düzenlemeler, makroihtiyati çerçevede sadeleşme ve miktarsal sıkılaşma adımları ile birlikte dezenflasyon süreci kapsamında para politikası görünümü toplantının ana gündem maddeleri olmuştur" ifadesi yer aldı.

    Açıklamada, TCMB Başkanı Fatih Karahan ve TBB Başkanı Alpaslan Çakar'ın, Merkez Bankası ve bankacılık sektörünün eş güdümlü çalışmalarından dolayı memnuniyetlerini ifade ettikleri aktarıldı.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Merkez BankasıTBB
    Haberler > Ekonomi > TCMB Başkanı Karahan bankacılarla buluştu
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    İşsizlikte düşüş, istihdamda tarihi rekor! - Ekonomiİşsizlikte düşüş, istihdamda tarihi rekor!Dikkat! Bitcoin’de ‘çanak’ kırılıyor mu? 49 bin doları geçerse... - EkonomiDikkat! Bitcoin’de ‘çanak’ kırılıyor mu?Bakan Şimşek'ten 'kira artışı' açıklaması: Önüne geçilecek - EkonomiBakan Şimşek'ten 'kira artışı' açıklamasıSevgililer Günü'nde gül almak lüks oldu: Tane fiyatı bile cep yakıyor! Dalında 25, tezgahta 150 TL - EkonomiSevgililer Günü'nde gül almak lüks oldu!Bakan Göktaş açıkladı: Şubat ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı - EkonomiBakan Göktaş açıkladı: Şubat ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldıCevdet Yılmaz işsizlik verilerini değerlendirdi: Tüm zamanların rekoru... - Ekonomi"Tüm zamanların rekoru"TÜİK, Aralık ayı işsizlik rakamlarını açıkladı - Ekonomiİşsizlik yılı tek hanede kapattıMotorine büyük zam yolda! Litre fiyatı 45 lirayı görecek - EkonomiMotorine büyük zam yolda! Litre fiyatı 45 lirayı görecekTHY'de Sevgililer Günü kampanyası başladı! Yüzde 40 indirimle uçak bileti fırsatı - EkonomiTürk Hava Yolları'nda indirimli bilet fırsatı!Primsiz kalan hisselere dikkat! 9000'lik borsada yatırımcı ne yapacak? - EkonomiBorsada yükseliş sürer mi, kâr satışı gelir mi?
    Sonraki Haber Yükleniyor...