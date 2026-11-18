Tekirdağ'da yapı malzemesine yönelik piyasa gözetimi ve denetimleri kapsamında, standartlara aykırı üretim yaptığı belirlenen 5 hazır beton üreticisine toplam 7 milyon 188 bin 686 lira idari para cezası kesildi.

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Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce, 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu kapsamında il genelinde faaliyet gösteren 25 hazır beton üreticisi denetlendi.

Denetimler kapsamında şantiyelerden alınan 115 set taze beton numunesi, müdürlüğün laboratuvarında teste tabi tutuldu. Yapılan incelemelerde 10 deney sonucunun TS EN 206+A2 Beton Standardı'na uygun olmadığı belirlendi.

5 İŞLETMEYE 7 MİLYON TL CEZA

Mevzuata aykırı üretim yaptığı tespit edilen 5 işletmeye 7 milyon 188 bin 686 lira idari para cezası kesildi.

Uygunsuz betonların kullanıldığı şantiyelerin denetiminden sorumlu belediye, organize sanayi bölgesi (OSB) yönetimleri ve diğer kamu kurumlarına da bilgi verilerek, söz konusu inşaatların incelenmesi sağlandı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI | Tekirdağ Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: ANADOLU AJANSITekirdağ

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