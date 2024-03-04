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Haberler > Ekonomi > TFF Başkanı da ortaklarındandı! İstanbul'un ünlü AVM'si satıldı, yeni sahibi Bahreynliler

TFF Başkanı da ortaklarındandı! İstanbul'un ünlü AVM'si satıldı, yeni sahibi Bahreynliler

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
TFF Başkanı da ortaklarındandı! İstanbul&#039;un ünlü AVM&#039;si satıldı, yeni sahibi Bahreynliler
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Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin de ortağı olduğu Ataşehir'deki Watergarden AVM, satıldı. AVM'nin yüzde 100 hissesi Bahreyn merkezli Albaraka Türk Katılım Bankası'na geçti.

İstanbul Ataşehir'de 8 yıl önce açılan Watergarden AVM, el değiştirdi. Su, ışık ve lazer gösterileri ve oyun alanlarıyla ünlü AVM'nin tamamı Bahreyn merkezli Albaraka Türk Katılım Bankası'nın bünyesine geçmiş oldu.

TFF BAŞKANI DA ORTAKTI 

Ünlü AVM'ni ortakları arasında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'de yer alıyordu. 

TFF Başkanı da ortaklarındandı! İstanbul'un ünlü AVM'si satıldı, yeni sahibi Bahreynliler - 1. Resim

ORTAKLIK SONA ERDİ

FLO Ayakkabı'nın sahibi olan Ziylan Ailesi, Mehmet Büyükekşi ve Albaraka Türk Katılım Bankası AVM'nin ortaklarındandı. Ancak ortaklar bekledikleri karı sağlayamayınca ayrılma kararı aldı. 

TFF Başkanı da ortaklarındandı! İstanbul'un ünlü AVM'si satıldı, yeni sahibi Bahreynliler - 2. Resim

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA GELDİ

Ziylan Gayrimenkul Yatırım ve Yönetim AŞ adına yapılan açıklamada, "6 Şubat 2024'te yapılan Kâr-Zarar Ortaklığı Komite Toplantısında, alınan ortak karara istinaden ortaklık tasfiye edildi. Ziylan Gayrimenkul olarak Watergarden İstanbul projesiyle ilgili hiçbir tasarrufumuz kalmamıştır" denildi.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Hayret 4 Mart 2024 15:54

Tüm avm ler satılacağına kapansın, yerine mahalle esnafları kurulsun.

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