THY ve AJet’ten Kıbrıs’a büyük destek! Tavan fiyat uygulaması başlıyor

Türk Hava Yolları ve AJet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yönelik uçuşlarda tavan fiyat uygulamasına gidiyor. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile THY ve AJet Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat tarafından imzalanan “Ada Kıbrıs” projesi kapsamında THY ve AJet erişilebilir fiyatlarla Ada turizme katkı sağlayacak.

İmza töreninde konuşan Ahmet Bolat, “Hedefimiz, Kuzey Kıbrıs’ın özgün ada kültürünü, doğal güzelliklerini, tarihî mirasını ve gastronomik zenginliklerini küresel ölçekte görünür kılmak, Ada’yı turizmde hak ettiği konuma taşımak. ‘Ada Kıbrıs’ projesi çerçevesinde, AJet markamız ile İstanbul ve KKTC arasında her gün düzenlenecek iki seferde erişilebilir fiyat politikasıyla hareket edeceğiz. Bu iki seferde tek yön 6 bin TL tavan fiyat tarifesiyle yalnızca ulaşımı kolaylaştırmakla kalmayacak, KKTC’yi yerli ve yabancı turistler için cazibe merkezi hâline getireceğiz” dedi.

Bolat, proje kapsamında İngiltere’den KKTC’ye turist çekmek için 26 Temmuz tarihinde Londra’da “Ada Kıbrıs” projesinin lansmanını yapacaklarını duyurdu. Bolat, Londra Stansted Havalimanı’ndan Sabiha Gökçen Havalimanı aktarmalı Ada’ya özel bir tarife planlayacaklarını belirtti. Ayrıca proje kapsamında KKTC vatandaşı 60 genç, kabin memuru olarak istihdam edilecek.