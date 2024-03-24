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Haberler > Ekonomi > THY'den 10 yıl sonra ilk! Afrika ülkesine seferler başlıyor

THY'den 10 yıl sonra ilk! Afrika ülkesine seferler başlıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
THY&#039;den 10 yıl sonra ilk! Afrika ülkesine seferler başlıyor

Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Libya Başbakanı'nın açıklamasının ardından THY Genel Müdürü Bilal Ekşi de Libya seferleri için biletlerin satışa sunulduğunu duyurdu. THY'de 10 yıl aradan sonra ilk olacak.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Elhamdülillah, yaklaşık 10 yıllık bir aradan sonra Türk Hava Yolları, önümüzdeki haftadan itibaren Libya seferlerine yeniden başlayacak" ifadesini kullandı. THY'nin Libya uçuşlarına başlamasının ülkesindeki istikrarın göstergesi olduğuna dikkati çeken Dibeybe, bu adımın atılmasında katkısı bulunan ülkesindeki Sivil Havacılık Kurumu ile tüm ilgili kurumlara teşekkür etti.

HAFTADA ÜÇ SEFER YAPILACAK

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Libya'ya seferlerimiz başlıyor. Haftada 3 sefer yapacağız. Seferlerimiz satışa açılmıştır" ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
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