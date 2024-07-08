Ticaret Bakanlığı Bakan Ömer Bolat'ın limon fiyatı hakkındaki açıklamalarının çarpıtılmasına tepki gösterdi

Ticaret Bakanlığı, Bakan Ömer Bolat'ın limon fiyatı hakkında yaptığı açıklamaların farklı şekilde servis edilmesine tepki gösterdi. Haberin gazetede yayınlandıktan 15 saat sonra sosyal medyada bot hesaplarla servis edilmesine "operasyon amaçlıdır" denildi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın bir gazeteye verdiği röportajla ilgili açıklama yapıldı. Bolat'ın röportajda kullandığı “Ürün o kadar çok ki, çiftçi toplayacak adam bulamıyor. Ciddi bir elemansızlık problemi var. Bu açık yabancı işçilerle de kapatılamıyor. Örneğin bugün 25 bin Afgan çoban gitse tarım, hayvancılık kalmaz” ifadelerinin çarpıtıldığı aktarıldı.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Sayın Ticaret Bakanımızın bir gazeteciye telefonda, limon fiyatı, eleman eksikliğinden toplanamadığı, tarım ve hayvancılıkta özellikle hasat zamanında eleman bulma ihtiyacını vurguladığı sözlerinin, çarpıtılarak ve gazetede yayınlandıktan 15 saat sonra, sosyal medyada bot hesaplar vasıtasıyla operasyonel amaçla servis edildiği gözlenmektedir." ifadelerine yer verildi.

Ticaret Bakanlığı söz konusu ifadeler hakkında şu açıklamayı yaptı:

Sayın Ticaret Bakanımızın bir gazeteciye telefonda, limon fiyatı, eleman eksikliğinden toplanamadığı, tarım ve hayvancılıkta özellikle hasat zamanında eleman bulma ihtiyacını vurguladığı sözlerinin, çarpıtılarak ve gazetede yayınlandıktan 15 saat sonra, sosyal medyada bot hesaplar vasıtasıyla operasyonel amaçla servis edildiği gözlenmektedir.

Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizde güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesiyle terörün etkisi yok edilmiş ve bölge ekonomisi tarım ve hayvancılıkla yeniden canlanmıştır.

"CÜMLELER BİLİNÇLİ ÇARPITILDI"

Doğu Bölgelerimiz başta olmak üzere birçok ilimizde hayvancılık faaliyetleriyle iştigal edenler, çoban ihtiyacı olduğunu, ve eleman bulamadıklarından hareketle bu boşluğu ancak Afgan Çobanlarla doldurduklarını sıklıkla ifade etmektedirler.

Sayın Bakanımızın açıklamasında da bu bilgi ifade edilmiştir. Bu durumun piyasayı etkilediğinin altı çizilmektedir.

Tamamen piyasa mekanizmasıyla ilgili bir sosyolojik tespit yapılmış olup, çoban istihdamı ile ilgili yapılan tespitleri içeren cümle bilinçli ve kasıtlı şekilde çarpıtılmaktadır.

Gece gündüz ülkemizin ve halkımızın refahı ve esenliği için yapılan çalışmaları, kelime cımbızlama ve bağlamından kopararak istismar taktiği ile örtmeye kalkanlar beyhude çaba içindedir. Sayın Ticaret Bakanımız, yanındaki resmi ve özel sektör heyeti ile beraber, Brüksel de bu sabah ve öğleden sonra Avrupa Birliği Komisyonu Başkan yardımcısı ve Komisyon yetkilileri ile bir yıllık gayret ve çalışmaların ürünü olarak, Türkiye-AB yüksek düzeyli ticaret diyaloğu toplantılarını başlatacak ve yürütecektir.



