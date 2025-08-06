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Ticaret Bakanlığı'ndan "dolandırıcılık" uyarısı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Ticaret Bakanlığı&#039;ndan &quot;dolandırıcılık&quot; uyarısı
Ticaret Bakanlığı, Uyarı, Güvenlik, Haber
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ticaret Bakanlığı, son dönemde bazı bakanlıkların adı kullanılarak, kişi ve kurumları hedef alan dolandırıcılık girişimlerinin gerçekleştirildiğine dikkati çekerek, vatandaşlardan bu tip girişimlere kesinlikle itibar etmemelerini istedi.

Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Tüketicilerin dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaları yönünde uyarıldığı açıklamada, "Son dönemde, çeşitli bakanlıklarımızın ve bilhassa Ticaret Bakanlığımızın adı kullanılarak, kişi ve kurumları hedef alan para talebine yönelik dolandırıcılık girişimlerine dair ihbarlar ulaşmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Ticaret Bakanlığının ismini ve kurumsal itibarını suistimal ederek yapılan bu tür eylemlerin tamamen hukuka aykırı olduğuna işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu teşebbüsler ivedilikle adli mercilere bildirilmektedir. Vatandaşlarımızın bu tür girişimlere kesinlikle itibar etmemeleri, herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına karşılaştıkları durumları derhal emniyet birimlerine ve Bakanlığımıza bildirmeleri büyük önem arz etmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı
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