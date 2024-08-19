TMO Giresun'da sezonun ilk fındığını aldı! Fındığın ne kadar olduğu dikkat çekti

Sezonun ilk fındık alımı TMO tarafından gerçekleşti. Giresun'daki birçok üretici, ürünlerini teslim etmeye başladı. TMO'nun, ilk fındığı 135,96 TL'den aldığı açıklandı.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Giresun'un Bulancak ilçesinde ilk fındığı 135,96 liradan aldı.

TMO, 2024-25 fındık sezonu fındık alımlarına başladı. Giresun’da merkez, Bulancak, Dereli, Espiye, Görele, Güce ve Tirebolu ilçelerinde üreticiler ürünlerini teslim etmeye başladı. Ayrıca TMO’nun Bulancak deposunda düzenlenen törende ilk fındık teslim edildi.

İLK FINDIK 135,96 TL'DEN ALINDI

Törene Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Bulancak Kaymakamı Ünal Koç, AK Parti Giresun İl Başkanı Mete Bahadır Yılmaz ve TMO Giresun Başmüdürü Çağlar Şeyranlıoğlu katıldı. Ürününü TMO’ya vermeyi tercih eden İzzet Kahya isimli üretici, 51,78 randıman gelen 883 kilogram ürünü 135,98 liradan TMO’ya teslim etti.

"ÇİFTÇİLERİMİZE HAYIRLI VE BEREKETLİ BİR DÖNEM"

Vali Mehmet Fatih Serdengeçti yaptığı açıklamada, “Toprak Mahsulleri Ofisimiz Bulancak alım noktasında yeni sezonun ilk fındık alımını gerçekleştirdik. 51,78 randıman gelen 883 kilogram fındığı 135,96 lira fiyat üzerinden alımını tamamladık. Bu vesile ile tüm üreticilerimize bereketli bir hasat sezon ve hayırlı kazançlar diliyor, fiyat istikrarını koruyarak her zaman üreticilerimizin yanında olan TMO'ya özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Çiftçilerimize hayırlı ve bereketli bir dönem, ilimize ve ülkemize ise sürdürülebilir bir tarım geleceği temenni ediyor ve bu minvalde çalışmalarımızı yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.