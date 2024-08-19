Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > TMO Giresun'da sezonun ilk fındığını aldı! Fındığın ne kadar olduğu dikkat çekti

TMO Giresun'da sezonun ilk fındığını aldı! Fındığın ne kadar olduğu dikkat çekti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
TMO Giresun&#039;da sezonun ilk fındığını aldı! Fındığın ne kadar olduğu dikkat çekti

Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sezonun ilk fındık alımı TMO tarafından gerçekleşti. Giresun'daki birçok üretici, ürünlerini teslim etmeye başladı. TMO'nun, ilk fındığı 135,96 TL'den aldığı açıklandı.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Giresun'un Bulancak ilçesinde ilk fındığı 135,96 liradan aldı.

TMO, 2024-25 fındık sezonu fındık alımlarına başladı. Giresun’da merkez, Bulancak, Dereli, Espiye, Görele, Güce ve Tirebolu ilçelerinde üreticiler ürünlerini teslim etmeye başladı. Ayrıca TMO’nun Bulancak deposunda düzenlenen törende ilk fındık teslim edildi.

İLK FINDIK 135,96 TL'DEN ALINDI

Törene Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Bulancak Kaymakamı Ünal Koç, AK Parti Giresun İl Başkanı Mete Bahadır Yılmaz ve TMO Giresun Başmüdürü Çağlar Şeyranlıoğlu katıldı. Ürününü TMO’ya vermeyi tercih eden İzzet Kahya isimli üretici, 51,78 randıman gelen 883 kilogram ürünü 135,98 liradan TMO’ya teslim etti.

TMO Giresun'da sezonun ilk fındığını aldı! Fındığın ne kadar olduğu dikkat çekti - 1. Resim

"ÇİFTÇİLERİMİZE HAYIRLI VE BEREKETLİ BİR DÖNEM"

Vali Mehmet Fatih Serdengeçti yaptığı açıklamada, “Toprak Mahsulleri Ofisimiz Bulancak alım noktasında yeni sezonun ilk fındık alımını gerçekleştirdik. 51,78 randıman gelen 883 kilogram fındığı 135,96 lira fiyat üzerinden alımını tamamladık. Bu vesile ile tüm üreticilerimize bereketli bir hasat sezon ve hayırlı kazançlar diliyor, fiyat istikrarını koruyarak her zaman üreticilerimizin yanında olan TMO'ya özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Çiftçilerimize hayırlı ve bereketli bir dönem, ilimize ve ülkemize ise sürdürülebilir bir tarım geleceği temenni ediyor ve bu minvalde çalışmalarımızı yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.

TMO Giresun'da sezonun ilk fındığını aldı! Fındığın ne kadar olduğu dikkat çekti - 2. Resim

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cansu Dere iddialı diziyle ekranlara dönüyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türkiye'nin 1 yıl içinde ödemesi gereken dış borç ne kadar? Merkez Bankası açıkladı - EkonomiTürkiye'nin 1 yıl içinde ödemesi gereken dış borç ne kadar?Türkiye'nin ihracattaki rotası demiryolu oldu - Ekonomiİhracatta rota demiryolu! Avrupa'ya kesintisiz hatVolvo'dan flaş karar! Artık bu modelleri Türkiye'de satmayacak, işte nedeni - EkonomiArtık bu modelleri Türkiye'de satmayacakGramı altından daha değerli! Ardahan'da üretilen 'arı zehri'nin fiyatı dudak uçuklattı - EkonomiArı zehrinin fiyatı dudak uçuklattıKöprü ve otoyol ücretleri zamlandı! İşte yeni HGS geçiş fiyatları... - EkonomiKöprü ve otoyol ücretleri zamlandıVergide yeni dönem! Elektronik denetim geliyor, Bakan Şimşek detayları anlattı - EkonomiVergide yeni dönem başlıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...