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TOKİ'den uygun fiyatlı arsa fırsatı

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TOKİ&#039;den uygun fiyatlı arsa fırsatı

Ekonomi Haberleri

TOKİ, başta İstanbul, İzmir ve Kırşehir olmak üzere 32 ilde 174 arsayı açık artırma ile satışa çıkarıyor. Toplam büyüklüğü 6 milyon 957 bin 343 metrekare olan arsaların 200 bin lirası peşin 4 bin 543 liraya alınabileceği görüldü. İşte milyonların ilgiliyle beklediği ilanların detayları... 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), arsa satışı için duyuru yayınladı. 

TOKİ; Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Aydın, Gaziantep, Kırşehir ve Isparta'nın da aralarında bulunduğu toplam 174 arsanın açık artırma ile satışa çıkartılacağını açıkladı. 

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Açık artırmaya sunulan 174 arsanın toplam muhammen bedeli, 6 milyar 653 milyon 300 bin 300 lira. Toplam büyüklüğü ise, 6 milyon 957 bin 343 metrekare.

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FİYATLAR VATANDAŞLARI MUTLU EDECEK

TOKİ tarafından açık artırma ile satışa çıkartılan arsalar dar gelirliye de hitap ediyor. Bu noktada 200 bin TL peşinat, 48 ay vadeli 4.543 TL'den başlayan arsalar pek çok vatandaşın dikkatini çekiyor.

TOKİ tarafından 48 ay vadeli, 200 bin TL peşinat ve 4.543 TL'den açık artırmaya çıkartılan arsa, Kırşehir Boztepe Bağbaşı'nda bulunuyor. 

TOKİ'den uygun fiyatlı arsa fırsatı - 3. Resim

Öte yandan TOKİ'den 48 ay vadeli, 200 bin TL peşinat ve 14.928 TL'den Isparta Senirkent'te de arsa satışa çıkartılacak. İşte TOKİ tarafından açık artırmaya sunulacak Senirkent'teki arsa;

TOKİ'den uygun fiyatlı arsa fırsatı - 4. Resim

TOKİ'DEN ARSA NASIL ALINIR?

TOKİ tarafından sunulan taşınmazlar, açık artırma yolu ile satışa dahil edilecek. Oturumlar, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binasında yapılacak.

TOKİ'den uygun fiyatlı arsa fırsatı - 5. Resim

Bunun yanı sıra internet üzerinden de 'www.emlakyonetim.com.tr' adresinden teklif verilebilecek.

TOKİ'den uygun fiyatlı arsa fırsatı - 6. Resim

Açık artırmanın, 29 Ağustos 2024 tarihinde, saat 10.30'da yapılacağı belirtildi.

Düzenleyen:  - Ekonomi
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