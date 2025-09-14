Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Tonlarca ürün var, kime ait belli değil! Gören şaşkına döndü, evine götüren götürene

Karaman’da boş bir arazide çuvallar dolusu kuru soğan bulunurken, bazı vatandaşlar tonlarca soğanın içerisinden sağlam olanları ayıklayarak evine götürdü.

Karaman’ın taş ocakları bölgesinde tonlarca kuru soğan, çuvallar halinde boş bir araziye döküldü. Çuvalların bir kısmındaki soğanlar çürümüş olsa da, büyük çoğunluğunun hâlâ tüketilebilir durumda olması dikkat çekti.

VATANDAŞ DURUMA TEPKİLİ

Durumu fark eden vatandaşlar, "Nar gibi soğan. Soğanların çoğu sağlam. Yazık yani kim döktü onu da bilemeyiz. Madem böyle dökeceksiniz garibanlara teker teker dağıtın. Atılan soğanları götüren götürene ne olacak yani" diyerek olaya tepki gösterdi.

Aralarında otomobil ve kamyonetle gelenlerin de bulunduğu birçok kişi, sağlam soğanları çuvallara doldurarak evlerine taşıdı.

BÖLGEDE BENZER İKİNCİ OLAY

Benzer bir olay kısa süre önce Organize Sanayi Bölgesi’nde de yaşanmış, yine tonlarca kuru soğan çürümeye terk edilmişti.

Her iki olayda da ürünleri kimin veya kimlerin attığı henüz tespit edilemedi.

