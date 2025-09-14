Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Resmi Gazete'de yayımlandı! Çiftçilere müjde... Yeni desteklerin detayları belli oldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! Çiftçilere müjde... Yeni desteklerin detayları belli oldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! Çiftçilere müjde... Yeni desteklerin detayları belli oldu
Bitkisel üretimde 2025-2027 yılları arasında yapılacak yeni desteklemelerin detayları belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre organik tarımdan serbest tarım danışmanlarına, üretim teşviklerinden genç ve kadın çiftçilere kadar destekler belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2025-2027 Yıllarında Yapılacak Bitkisel Üretime Yönelik Desteklemeler ile Diğer Bazı Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakanlık'tan konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre yapılan değişiklikle 2026 üretim yılı için destek katsayı değeri bu yıla göre yüzde 27 artırılarak dekara 310 lira olacak.

İLAVE DESTEK VERİLECEK

Kapalı ortam bitkisel üretime yönelik genç ve kadın çiftçilere, ilave destek verilecek.Organik tarım desteğinde 1. derece tarımsal amaçlı üretici örgütlerine üye çiftçilere, destek katsayısının yüzde 25'i oranında ilave destek sunulacak.Yıl boyunca (12 ay) hizmet sunan serbest tarım danışmanları ile ziraat odaları ve üretici örgütlerinde istihdam edilen danışmanlara verilen tarımsal yayım ve danışmanlık desteği, geçen yıla göre yüzde 17,5 artırılarak 2025 için 345 bin 450 lira olarak ödenecek.Soya üretimini teşvik amacıyla, mevcut sertifikalı tohum desteğine ek, yurt içinde ıslah edilip tescil edilen ve yine yurt içinde üretilerek sertifikalandırılan tohumların kullanımı halinde ilave destek sağlanacak.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Çiftçilere müjde... Yeni desteklerin detayları belli oldu - 1. Resim

HUBUBATTA DESTEK KAT SAYISI ARTTI

Hayvancılıkta dane yem ihtiyacını karşılamak amacıyla, yulaf, çavdar ve tritikale ürünlerinde, yeşil otun yanı sıra dane üretimi de destek kapsamına alındı.Bu çerçevede mısır (dane) ürünün destekleme kategorisi, 1. kategoriden 2. kategoriye yükseltildi.Hububat üretiminde sertifikalı tohum kullanımının artırılması amacıyla geçen yıla göre destek katsayısı artırılarak 0,56 belirlendi.Katı organik-organomineral (kimyasal ve organik ham maddelerin harmanlanarak, üretildiği gübre) desteğinde 0,21 olan katsayı, 0,32 olarak tespit edildi.Biyolojik/biyoteknik mücadele desteği, birim fiyatlarında yüzde 21 artış gerçekleştirildi.

Öte yandan, Bakanlık tarafından su kısıtı tespit edilen havzalarda dane mısır ve patates ekimine destek ödemesi yapılmayacak. Gerçeğe aykırı ürün beyanında bulunulduğu tespit edilen tarım arazileri için destek ödemesi verilmeyecek. Mülkiyeti kamuya ait araziler için taahhütname ile başvurulması durumunda, tarımsal desteklemelerden yararlanmak için kira sözleşmesi ibraz edilmesi gerekecek.

Karar, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

