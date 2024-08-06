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Haberler > Ekonomi > Toplam 6.5 milyar lira! Yaşlı ve engelli aylığı ödemeleri hesaplara yatıyor

Toplam 6.5 milyar lira! Yaşlı ve engelli aylığı ödemeleri hesaplara yatıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Toplam 6.5 milyar lira! Yaşlı ve engelli aylığı ödemeleri hesaplara yatıyor

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ağustos ayına dair toplam 6,5 milyar TL tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarının hesaplara yatmaya başladığını duyurdu.

Ağustos ayına ilişkin yaşlı aylığı ve engelli aylıkları ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Göktaş, yaklaşık 3,6 milyar TL tutarında yaşlı aylığı ve yaklaşık 2,9 milyar TL engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatıracaklarını açıkladı.

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Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirten Bakan Göktaş, “Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda Ağustos ayı için toplam 6,5 milyar TL tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırıyoruz” ifadelerini kullandı.

 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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