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Türkiye Gençlik Partisi'nin hukuki varlığı sona erdi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Türkiye Gençlik Partisi&#039;nin hukuki varlığı sona erdi

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye'nin İlk Dijital Partisi olarak bilinen Türkiye Gençlik Partisi'nin hukuki varlığı resmen sona erdi.

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, ilk büyük kongresini süresinde yapmadığı ve zorunlu organlarını oluşturmadığı gerekçesiyle Türkiye Gençlik Partisinin kendiliğinden dağılması, hukuki varlığının sona ermesi adına Anayasa Mahkemesine dava açtı.

SAVUNMA YAPMADILAR

Dava kapsamında, Yüksek Mahkeme, Türkiye'nin İlk Dijital Partisi olarak bilinen partiden savunmasını istedi ancak süresi içinde savunma verilmedi. Dosyayı inceleyen Anayasa Mahkemesi, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 121. maddesi uyarınca 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 87. maddesi gereğince partinin dağılmış sayılarak hukuki varlığının sona erdiğine hükmetti. Ayrıca, yasa gereği partinin tüm mallarının Hazineye geçmesine karar verildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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