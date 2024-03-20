TÜPRAŞ 2024 temettü geçmişi ve tarihi! Ne zaman, kaç TL ödeyecek?

TÜPRAŞ 2024 temettü ne zaman ve kaç TL ödeyecek? Borsanın en büyük şirketlerinden TUPRS, bu yıl 4 Nisan’da hisse başına net 9,34 TL temettü ödemesi gerçekleştirecek. 19 Mart fiyatına göre son bir yılda yüzde 120’ye prim yapan TÜPRAŞ hissesinde temettü verimliliği, yüzde 5,38 olarak hesaplanıyor.

TÜRİYE GAZETESİ ÖZEL- Borsanın lokomotif hisselerinden TÜPRAŞ, son günlerde borsada gösterdiği performansla da “pozitif” ayrışma gerçekleştirerek yatırımcılarını sevindirdi. 18 ve 19 Mart günlerini kapsayan son iki işlem gününde yüzde 6,56 yükselerek 173,70’e çıkan TÜPRAŞ, böylece 176,50’de bulunan tarihi zirvesine de oldukça yaklaştı. Petrol fiyatlarında yaşanan son yükselişlerle birlikte rafineri marjlarında da artış belenen TÜPRAŞ, aynı zamanda yaptığı temettü ödemeleriyle de ilgi odağı oluyor.

TÜPRAŞ 2024 TEMETTÜ NE ZAMAN, KAÇ TL?

2023 yılını 53 milyar 577 milyon TL net kâr ile kapatan TÜPRAŞ, yıllık bilançosunda gerçekleşen yüzde 13’lük gerilemeye rağmen temettü ödemelerine devam edecek. Şirket bu yıl 5 Nisan tarihinde hisse başına brüt olarak 10,38 TL temettü ödemesi gerçekleştirecek. Elinde 1 lot bile TÜPRAŞ hissesi olan yatırımcı, net olarak ise 9,34 TL temettü getirisi elde etmiş olacak. Hissenin 19 Mart tarihli son kapanış fiyatı dikkate alındığında, temettü verimliliği yüzde 5,38 olarak hesaplanıyor.

TÜPRAŞ BÖLÜNME VE TEMETTÜ GEÇMİŞİ

Yılbaşından itibaren 19 Mart kapanışına göre yüzde 20,62 ve son bir yılda da yüzde 119,12 oranında prim yapan TÜPRAŞ, sadece 2023 yılında bir bölünme ve 2 temettü ödemesi ile de öne çıktı. Buna göre;

-TÜPRAŞ (TUPRS) 10 Mart 2023 tarihinde hisse başına 40,87 TL net temettü ödemesi yaptı.

-TÜPRAŞ (TUPRS) 4 Nisan 2023 tarihinde yüzde 600 oranında bedelsiz bölünme gerçekleştirdi ve şirket sermayesi 1 milyar 926 milyon TL’ye çıkarıldı.

-TÜPRAŞ (TUPRS) 29 Eylül 2023 tarihinde de hisse başına 6,27 TL net temettü ödedi.