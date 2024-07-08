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TÜRES'ten restoranlara "yüzde 10 indirim" çağrısı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
TÜRES&#039;ten restoranlara &quot;yüzde 10 indirim&quot; çağrısı
Türes, Bingöl, Ticaret Bakanı, Haber

Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Genel Başkanı Ramazan Bingöl, sektöre yüzde 10 indirim çağrısı yaptı. "Sektörümüzde son zamanlarda oluşan fiyat pahalılığı algısını kırmak ve sektörü tekrar hareketlendirmek için bütün menülerde veya menülerin bir kısmında yüzde 10 indirim yapılması konusunda TÜRES üyelerine ve sektöre çağrıda bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

TÜRES'ten yapılan açıklamaya göre, TÜRES Genel Başkanı Bingöl, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ı ziyaret etti. Ziyarette yeme-içme sektöründeki fiyatlara ilişkin değerlendirmede bulunuldu.

"VATANDAŞLARA OLUMLU YANSIYACAK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bingöl, ziyaretin ardından yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti: "Sektörümüzde son zamanlarda oluşan fiyat pahalılığı algısını kırmak ve sektörü tekrar hareketlendirmek için bütün menülerde veya menülerin bir kısmında yüzde 10 indirim yapılması konusunda TÜRES üyelerine ve sektöre çağrıda bulunuyoruz. Bu çağrıya TÜRES üyeleri ve sektörümüzün destek vermesi, sektörü tekrar hareketlendirecek ve vatandaşlara da olumlu yansıyacaktır."

DÖNÜŞ YAPMAYA BAŞLADILAR

Bingöl, yönetim kurulu ve TÜRES üyeleriyle bu kampanyaya geniş bir şekilde destek vereceklerini vurgulayarak, üyelerin kampanya çağrısına olumlu dönüş yapmaya başladığını bildirdi.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
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