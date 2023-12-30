Türk Hava Yolları yönetiminde önemli değişiklik! İki isim THY'ye geri döndü

30 Aralık 2023 08:35 - Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2023 08:55

Dünyanın önde gelen hava yolu şirketlerinden birisi olan Türk Hava Yolları (THY) yeni atama kararları alındığını duyurdu. Kurum yönetiminde yapılan önemli değişikliğe göre daha önce çalışan iki isim THY'ye geri döndü.

İKİ ÖNEMLİ İSİM THY'YE GERİ DÖNDÜ

THY'den yapılan açıklamaya göre, bir dönem THY’de görev yapan ve daha sonra Turkcell’de çalışan Akif Konar ve Ali Türk havayolu sektörüne geri döndü. Ali Türk, Kargo'dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığına atanırken, Akif Konar Genel Müdür (Operasyon) Yardımcısı olarak atandı.

Açıklamada, 7 Ekim 2016 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla kurulan Kargo'dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı makamına atanan Turhan Özen'in, 7 yılı aşan başarılı çalışma döneminin ardından kariyerini Ortaklık dışında sürdürme kararı aldığı belirtildi. Özen'in görevini 1 Ocak 2024 itibarıyla Ali Türk’e devredeceği açıklandı.

THY ORGANİZASYON YAPISI DEĞİŞTİ

THY aynı zamanda Ortaklığın organizasyonel yapılanmasında Genel Müdür (Ticari) Yardımcılığının, Genel Müdür (Operasyon) Yardımcılığına tadil edilmesine karar verildiği, bu kararla birlikte Genel Müdür (Ticari) Yardımcısı olarak görev yapan Kerem Sarp'ın Ajet Hava Taşımacılığı A.Ş'nin Genel Müdürlüğü görevinin devam etmesine, Mehmet Akif Konar'ın Genel Müdür (Operasyon) Yardımcısı olarak istihdam edilmesine karar verildiği belirtildi.

Lisans ve yüksek lisans eğitimini İTÜ'de İşletme Mühendisliği alanında tamamlayarak profesyonel iş hayatına 1995'te başlayan Konar'ın 2004-2021 yıllarında THY A.O'da görev yaptığı kaydedildi.