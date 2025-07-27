Türkiye Petrollerinden istihdam müjdesi: Başvuru tarihi ve alınacak kişi sayısı belli oldu!
Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), farklı birimlerinde görevlendirilmek üzere toplam 366 personel alımı gerçekleştirecek.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), farklı birimlerinde görevlendirilmek üzere toplam personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu.
BAKANLIK DUYURDU: KAÇ KİŞİ ALINACAK?
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, haberi sosyal medya platformu X üzerinden duyurdu.
İşe alım sayısı toplamda 366 kişiden oluşacak.
Detaylar ise şu şekilde:
Alımlar; Merkez Teşkilatı’na 156, Batman Bölge Müdürlüğü’ne 173, Şırnak’a 23, Adıyaman’a 8 ve Trakya Bölge Müdürlüğü’ne 6 kişi olarak planlandı.
Başvurular, 28 Temmuz 2025 tarihinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden başlayacak ve 1 Ağustos 2025 saat 23.59’a kadar devam edecek.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Batıkan Altaş