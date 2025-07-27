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Haberler > Ekonomi > Türkiye Petrollerinden istihdam müjdesi: Başvuru tarihi ve alınacak kişi sayısı belli oldu!

Türkiye Petrollerinden istihdam müjdesi: Başvuru tarihi ve alınacak kişi sayısı belli oldu!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Türkiye Petrollerinden istihdam müjdesi: Başvuru tarihi ve alınacak kişi sayısı belli oldu!
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Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), farklı birimlerinde görevlendirilmek üzere toplam 366 personel alımı gerçekleştirecek.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), farklı birimlerinde görevlendirilmek üzere toplam personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu.

Türkiye Petrolleri'nden istihdam müjdesi: Başvuru tarihi ve alınacak kişi sayısı belli oldu! - 1. Resim

BAKANLIK DUYURDU: KAÇ KİŞİ ALINACAK?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, haberi sosyal medya platformu X üzerinden duyurdu.

İşe alım sayısı toplamda 366 kişiden oluşacak.

Detaylar ise şu şekilde:

Alımlar; Merkez Teşkilatı’na 156, Batman Bölge Müdürlüğü’ne 173, Şırnak’a 23, Adıyaman’a 8 ve Trakya Bölge Müdürlüğü’ne 6 kişi olarak planlandı.

Başvurular, 28 Temmuz 2025 tarihinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden başlayacak ve 1 Ağustos 2025 saat 23.59’a kadar devam edecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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