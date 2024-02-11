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    • Türkiye'de internetin 100 devi belli oldu! İşte en güçlü şirketler...

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Türkiye&#039;de internetin 100 devi belli oldu! İşte en güçlü şirketler...
    İnternet, Şirket, Türkiye, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Fast Company, Türkiye'nin internet üzerinden en fazla gelir elde eden teknoloji ve internet şirketlerini açıkladı. Listenin zirvesinde Nesine yer alırken, Google ilk 5'e bile giremedi. İşte Türkiye'nin en büyük 100 internet şirketi...

    Fast Company, Türkiye’de 2020 yılında internetten en çok gelir eden teknoloji ve e-ticaret devlerinin bulunduğu listesini açıkladı. Listenin ilk sırasında Nesine yer alırken, onu Trendyol ve Hepsiburada izledi.

    Trendyol'un cirosunda yüzde 90'a varan artışlar büyüme hızını gözler önüne serdi. 2020 yılında 20-30 milyon TL olan listeye girme çıtası, son çalışmada 65-70 milyon TL’yi gördü.

    BÜYÜMEDE KUR ETKİSİ

    Oyun endüstrisi de dolar gelirlerinin de etkisiyle yine listenin en üst sıralarında yer aldı.

    Otomobil kiralama ve kısa dönemli oto tedarik işi yapan şirketler de bu yıl listenin dikkat çeken alanlarından birini oluşturdu. Listede fintech alanındaki şirketlerin sayısı artması dikkat çekti.

    İŞ DÜNYASINDA GÜÇLÜ KADINLAR

    Listenin dikkat çeken bir diğer noktası, çok sayıda kadın girişimcilerin olması. Trendyol'un kurucusu Demet Mutlu, Hepsiburada'nın kurucusu Hanzade Doğan Boyner, Enuygun.com'un kurucusu Nihan Çolak Erol ve Oto.net'in Genel Müdürü Yonca Ulusoy bu isimlerden bazıları.

    Listede öne çıkan şirketlerin hızla değişen tüketim anlayışlarına uyum sağlayarak büyümesini hızlandıran şirketlerden olduğu görüldü.

    İŞTE İNTERNETİN EN BÜYÜK 100 ŞİRKETİ

    Online ödeme sistemi şirketleri ile oyun şirketlerinin damga vurduğu liste şöyle:

    75 MİLYAR TL

    1- Nesine

    2- Trendyol

    40-45 MİLYAR TL

    3- Hepsiburada

    4- Getir

    15-25 MİLYAR TL

    5- Yemeksepeti

    6- Bilyoner

    7- Google Türkiye

    10-15 MİLYAR TL

    8- Peak Games

    9- VavaCars

    10- Misli.com

    11- Facebook Türkiye

    12- N11

    9-10 MİLYAR TL

    13- Rollic Games

    14- Enuygun

    15- Obilet.com

    6-7 MİLYAR TL

    16- Amazon Türkiye

    17- Çiçek Sepeti

    18- Tuttur.com

    4-4,5 MİLYAR TL

    19- E-bebek

    20- Tiko

    21- Gram Games

    22- Netflix Türkiye

    3,5-4 MİLYAR TL

    23- Modanisa

    24- Vivense

    2,5-3 MİLYAR TL

    25- PTTAvm

    26- Tatilbudur

    27- Otonet

    28- Sahibinden.com

    1,8-2,4 MİLYAR TL

    29- Papara

    30- Armut.com

    31- Tatilsepeti

    1,6-1,8 MİLYAR TL

    32- Justlife

    33- Insider

    1,4-1,6 MİLYAR TL

    34- Carvak (Garajsepeti)

    35- İncehesap

    36- Iyzico

    37- Tarfin

    38- İsteGelsin

    1-1,3 MİLYAR TL

    39- Sefamerve

    40- Sigortam.net

    41- TurkNet

    42- Dolap

    43- Paymes

    44- OtelZ.com

    45- İkinciyeni

    46- Oley.com

    47- Merzigo

    800 MİLYON-1 MİLYAR TL

    48- Gardrops

    49- Param

    50- Kariyer.net

    51- Mynet

    700-750 MİLYON TL

    52- Masomo Gaming

    53- Dgpays

    54- Birleşik Ödeme

    55- Bizigo

    550-650 MİLYON TL

    56- Esfa Grup

    57- Alictus

    58- Lastik Borsası

    59- Evidea

    60- Martı

    61- UPT

    62- BiSu

    450-550 MİLYON TL

    63- Yolcu360

    64- Tiktak

    65- Zeplin

    66- Tapu.com

    67- Sigortaladım.com

    300-350 MİLYON TL

    68- Turna

    69- Joy Game

    70- Bilet.com

    71- Emlakjet

    72- Kitapyurdu

    250-300 MİLYON TL

    73- AppSamurai

    74- Ofmark

    75- Yolda

    76- Sipay

    77 Revival Rugs

    78- Lastikçim

    200-225 MİLYON TL

    79- BluTV

    80- Enocta

    81- Volt Lines

    82- Testinium

    83- Visiontech

    84- Missafir

    85- Good Job Games

    150-180 MİLYON TL

    86- Hype

    87- Medianova

    88- Maçkolik

    89- Matriks

    90- Fuudy

    91- Bulutistan

    92- Hepsi emlak

    130-150 MİLYON TL

    93- PulpoAR

    94- Ofix

    95- Tmob

    96- Grimelange

    100-125 MİLYON TL

    97- Oplog

    98- Ticimax

    99- Yeses Tech

    100- Massivebio

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    İnternetŞirketTürkiye
    Haberler > Ekonomi > Türkiye'de internetin 100 devi belli oldu! İşte en güçlü şirketler...
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