Bakanlık devreye aldı, kimlikte yeni dönem başladı! Numaraların üzerine eklenebilecek…

15 Ocak 2024 21:20 - Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024 21:21

Dijital mecraların günümüzde işlemleri kolaylaştırmak için sık sık kullanılması, beraberinde birçok mağduriyeti de getiriyor. Birçok vatandaş, istemi dışında kimlik bilgilerinin kullanılması ile milyonlarca liralık vergi ve borç yükü altına giriyordu. Ticaret Bakanlığı, attığı adım ile buna 'dur' dedi.

Ticaret Bakanlığı tarafından devreye alınan "Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) Mobil Uygulama" ile tüm şirket, ticari işletme, şube kuruluş başvuruları ve bu başvuruların takibi telefon, tablet gibi mobil cihazlar üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

BİRÇOK HİZMET DEVREYE ALINDI

İç ticaretin dijitalleştirilmesi çalışmaları çerçevesinde "Bakanlık Temsilcisi Modülü", "E-Belge Uygulaması", "E-İlan Uygulaması", "Mevzuat Modülü", "Ticaret Sicili Müdürlükleri Randevu Modülü", "Yetki Kabul Modülü", "Yönetim Kurulu Kararı Modülü", "Genel Kurul Kararı Modülü" ile e-devlet kapısına entegre edilen pek çok hizmet devreye alındı.

Kısa süre önce devreye alınan MERSİS Mobil Uygulama da vatandaşların işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirildi. Söz konusu uygulamayla tüm şirket, ticari işletme ve şube kuruluş başvuruları ve bu başvuruların takibi, telefon, tablet gibi mobil cihazlar üzerinden yapılabiliyor.

BİLGİLERE DOĞRUDAN ULAŞILABİLİYOR

Uygulamayla, şirket ve ticari işletmelerin unvanı, adresi, sermayesi ve yetkilileri gibi temel bilgileri sorgulanabiliyor. Sahibi, ortağı veya yetkilisi olunan şirket ve ticari işletmelerin bilgilerine doğrudan ulaşılabiliyor.

KİMLİK NUMARALARI ÜZERİNE KISIT EKLENEBİLECEK

Vatandaşlar, rızaları dışında kimlik bilgileri kullanılarak bir şirkette ortak veya yetkili olmalarının engellenmesi amacıyla ilave bir tedbir olarak kimlik numaraları üzerine kısıt ekleyebilecek. Ayrıca, yetki kabul işlemleri elektronik ortamda yapılabilecek.