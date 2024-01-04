2024 noter kağıdı, kimlik, pasaport ücretleri ne kadar? Değerli kağıt fiyatlarına zam var mı?

4 Ocak 2024 12:33 - Güncelleme Tarihi: 4 Ocak 2024 12:35

2024 noter kağıdı, kimlik, pasaport ücretleri ne kadar, sorusunun cevabı merak edilen konular arasında yer alıyor. Yeni yıl itibarıyla gelen zamlar sonrası değerli kağıt ücretleri ve defter bedelleri değişti. Noter Kağıdı, kimlik belgesi, pasaport gibi değerli kağıtların bedelleri yeniden değerleme oranı nispetinde arttırıldı. Kimlik ve sürücü belgesi kaç TL?

KİMLİK VE SÜRÜCÜ BELGESİ KAÇ TL?

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünce düzenlenen, değerli kağıtların 2024 yılında uygulanacak satış bedellerini tespitinde yeni zamlı fiyatlar çarpıcı şekilde göz önüne geldi. Kimlik kartları 130 TL, sürücü belgeleri 990 TL, pasaport defteri bedeli ise 790 TL oldu.

PASAPORT ÜCRETİ NE KADAR?

Resmi Gazete'de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği'ne göre; 2024 yılında ehliyet, yeni ve kayıp kimlik kartları, pasaport, motorlu araç tescil belgesi fiyatları yükseldi. Aşağıda yeni zamlı fiyatları yer almaktadır.

Noter kağıtları 87 TL, beyanname 87 TL, protesto, vekaletname, resen senet 174 TL, pasaport 790 TL, ikamet izni 565 TL, kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen kimlik 130 TL, değiştirme nedeniyle kimlik 130 TL, kayıp nedeniyle kimlik 260 TL, aile cüzdanları 705 TL, sürücü belgeleri 990 TL, sürücü çalışma belgeleri 990 TL, motorlu araç tescil belgesi 885 TL, iş makinesi tescil belgesi 740 TL, banka çekleri 55 TL, mavi kart 130 TL, yabancı çalışma belgesi 565 TL, çalışma izni muafiyet belgesi 565 TL oldu.