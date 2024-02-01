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    • İstanbul'un enflasyonu Türkiye'yi solladı!

    İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul'un Ocak ayı enflasyonunu açıkladı. İTO'nun verilerine göre megakentin enflasyonu Ocak ayında yüzde 6,72 oranında arttı. Son artışın ardından yıllık enflasyon yüzde 76,17 oldu. Aralık ayında enflasyon yüzde 74,88 oranındaydı. Buna göre İstanbul enflasyonu, TÜİK'in Aralık ayında açıkladığı yüzde 64,27'lik Türkiye enflasyonunun 10 puan üzerinde.

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    İstanbul&#039;un enflasyonu Türkiye&#039;yi solladı!
    Enflasyon, İstanbul, İstanbul Ticaret Odası, Haber

    Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    İstanbul Ticaret Odası (İTO, Ocak ayına ilişkin toptan ve perakende fiyat değişimlerini açıkladı. Perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'ne göre, İstanbul'un enflasyonu yıllık bazda yüzde 76,17 aylık bazda ise yüzde 6,72 arttı.

    Perakende fiyatlarda en büyük artış sağlık ve kişisel bakım ürünlerinde gerçekleşti. Bu ürünlerin fiyatı son bir ayda yüzde 25 oranında arttı. Onları yüzde 20,67 ile ulaştırma ve haberleşme izledi. Diğer harcamalar grubunda yüzde 8,94, konut harcamalarında yüzde 7,58, gıdada yüzde 5,51, ev eşyalarında yüzde 4,49, kültür, eğitim ve eğlencede yüzde 2,81 artış görüldü.

    Giyim sektöründe ise fiyatlar yüzde 3,87 oranında düştü.

    İstanbul'un enflasyonu Türkiye'yi solladı!

    TOPTAN EŞYA FİYATLARINDAKİ DEĞİŞİM

    Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise aynı dönemde yüzde 4,69 arttı. Bu indekste yıllık artış yüzde 61,48 oldu. Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre en büyük artış inşaat malzemeleri grubunda görüldü. Bu grupta fiyatlar yüzde 13,22 oranında yükseldi.

    İnşaat malzemelerini yüzde 11,16 ile kimyevi maddeler grubu izledi. Gıda maddeleri grubunda yüzde 6,97, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 4,12, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 1,90 artış görüldü.

    Madenler grubunda yüzde 4,52'lik düşüş gerçekleşti.

    Mensucat grubunda ise fiyat değişimi gözlemlenmedi.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Enflasyonİstanbulİstanbul Ticaret Odası
    Haberler > Ekonomi > İstanbul'un enflasyonu Türkiye'yi solladı!
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