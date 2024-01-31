Bakan Şimşek sinyali verdi: Vergi sistemi değişiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul Sanayi Odası (İSO) 2024 Yılı Olağan Toplantısı'nda konuşuyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul Sanayi Odası (İSO) 2024 Yılı Olağan Toplantısı'nda konuşuyor. Küresel ekonomi ve Türkiye'deki enflasyonun durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şimşek, "Tekerleği yeniden keşfetmeyeceğiz. Fed enflasyonu nasıl indirdiyse, AB nasıl indirdiyse, Brezilya, Meksika nasıl indiriyorsa biz de öyle yapıyoruz" dedi.

Verginin tabanını genişleteceklerini de belirten Şimşek, "Verginin hakkıyla alınmadığı alanlarda çaba göstereceğiz" diye konuştu.

Bakan Şimşek'in öne çıkan açıklamaları şöyle:

"2024'TE DÜNYADA FAİZ İNDİRİMLERİ BAŞLAYACAK"

"Küresel büyümenin yavaş seyrettiği bir dönemdeyiz. Dezenflasyon dünyada devam ediyor. Küresel olarak enflasyonun yüzde 8'e düşmesi öngörülüyor. 2022'de 10 civarındaydı.

Küresel finansal koşullar anlamında odak gelişmiş ülkelerdir bizim için. Euro Bölgesi'nde büyüme 2024'te bir miktar güçlenecek, bu toparlanma sanayimiz açısından cüzi de olsa destekleyici bir husus. Piyasanın fiyatladığı faiz indirimleri Fed için 140 baz puan, ECB için 130 baz puan. 2025'te de faiz indirimlerinin devam edeceği öngörülüyor.

"FİYAT İSTİKRARININ OLMADIĞI YERDE ÖNGÖRÜLEBİLİRLİKTEN BAHSEDİLEMEZ"

Kalıcı yüksek sürdürülebilir büyümenin bir ön koşulu var o da fiyat istikrarıdır. Programın ana hedefi fiyat istikrarıdır, fiyat istikrarının olmadığı bir yerde öngörülebilirlikten bahsedemezsiniz; nitelikli, sürdürülebilir ve rekabetçi bir sanayi olmaz. İkinci hedefimiz mali disiplinin tesis edilmesidir, üçüncüsü de sürdürülebilir bir cari açık.

Büyümede bir dengelenme ihtiyacı olduğu çok nettir, sadece içeride ve dış kaynak ile tüketerek büyümeyi sürdürmek mümkün değildir. Yapısal reformlar hedefleri gerçekleştirmede ve kalıcı hale getirilmesinde esas rolü oynayacaktır.

"TEKERLEĞİ YENİDEN KEŞFETMEYECEĞİZ"

Tekerleği yeniden keşfetmeyeceğiz. Fed, AB enflasyonu nasıl indirdiyse, Brezilya, Meksika nasıl indiriyorsa biz de öyle yapıyoruz. Büyüme ve enflasyon arasında bir gerilim yok, bu gerilim olsa da kısa vadelidir, konjonktüreldir, kalıcı değildir, sürdürülebilir yüksek büyüme için enflasyonun düşük olması lazım.

"TÜRKİYE'DE ENFLASYON DÜŞECEKTİR"

Türkiye'de enflasyonun yerçekimine karşı mücadele edeceğine inanmıyorum, düşecektir. Bu program sabırla ve kararlılıkla uygulanacaktır, siyasi sahipliği olan bir programdır, bu program bir ekip tarafından Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulmuş, uygulamaya konulmuş, uygulamadan sonuç alınmış bir programdır, geçici bir heves değildir. Finansman konusunda sorunların köklü kalıcı çözüm fiyat istikrarındadır. Bütçe açığını önümüzdeki dönem sınırlamaya devam edeceğiz.

Maliye politikası ayağında kaygıya şu aşamada gerek yoktur. Bütçe açığındaki harcamaların neredeyse üçte ikisi deprem ile ilişkiliydi. Yapısal dönüşüme kaynak ayırmamız lazım. Mali disiplinin tesis edilmesi önemlidir. Daha düşük risk primi, daha yüksek kredi notlarına kavuşmasının önemli ön koşullarından biri mali disiplindir. Para politikasındaki normalleşme gelecek enflasyonu çıpalayacak düzeyde olacaktır.

Geçen sene deprem hariç bütçe açığı yüzde 1,7'dir. Deprem geçici bir şoktur bizimle beraber bir süreliğine harcamaları yapacağız. Ama kalıcı değildir. Maliye politikası ayağında bir kaygıya gerek yoktur.

"VERGİNİN TABANINI GENİŞLETECEĞİZ"

Verginin tabanını genişleteceğiz, şu anda verginin hakkıyla alınmadığı alanlarda çaba göstereceğiz, şu anda çalışmalar var, düzenleme gerektiren ve gerektirmeyen hususlar var. 2024'te OVP'de öngördüğümüzün altında bütçe açığı ile kapatmak için elimizden geleni yapacağız. Dış borcun sürdürülebilir düzeyde tutulması lazım. Rezerv birikimi sürecek, kırılganlığın azalması için rezerv birikimi yapılmalı.

"SAKARYA GAZ SAHASI TÜRKİYE'NİN İHTİYACININ DÖRTTE BİRİNİ ÜRETECEK"

Sakarya Gaz Sahası'nda Türkiye 2028'de kendi ihtiyacının yüzde 20 ila 25'ini üretebilecek. Net ihracatın katkısı eksi olmuştur, biz bunu değiştirmek istiyoruz, daha dengeli olması için çaba göstereceğiz. Temelde büyüme sorunumuz yok, bunun kompozisyonunun reformla, sanayide dönüşümle kalıcı sürdürülebilir bir patikaya oturtmamız gerekiyor.

Enflasyonda şu anda geçiş dönemindeyiz. Sermaye piyasaları derinleştirilecek, piyasaların derinliği fiyat istikrarından geçiyor. Kur oynaklığı konusunda, gelişmekte olan ülkeler bandının çok dışındaymışız, şu anda o bandın alt sınırındayız, nispeten istikrarlı ülkelere benzer şekilde gidiyor.

"TÜRKİYE'YE ÇOK CİDDİ BİR KAYNAK GİRİŞİ VAR"

Diğer bir hedefimiz KKM'den çıkıştır, dezenflasyonla mücadeleyi zorluyor, piyasaları bozmadan çıkacağız, sabırla, zamanla çıkacağız. Kripto düzenlemesini yakın zamanda Meclise gönderiyoruz. KKM'den çıkış başladı, Ağustos ayına göre ciddi bir düşüş var, önümüzdeki dönemde devam edecek. Türkiye'ye kaynak girişi yok diyorlar, olmaz olur mu? Çok ciddi bir kaynak girişi var, olmasa cari açığı nasıl finanse edecek, rezervi nasıl biriktirecek. Önümüzdeki dönemde kaynağa erişimde sorun ciddi bir şekilde azalacak. Ekonomide dengelenme başladı.

"DIŞ TİCARET AÇIĞINDA DÜŞÜŞ DEVAM EDECEK"

Dış ticaret açığında aşağı yönlü trend devam edecektir. Aylık bazda sonuçları almaya başladık. İlk yıl geçiş dönemidir. Şu anda geçiş dönemindeyiz. Ülkenin risk primi düştü. Ortalama 600-700 aralığından 300 civarına indi. Getiri farkları azaldı. Enflasyon beklentilerinde iyileşme var

Merkez bankamızın brüt ve net rezervi de Mayıs ayına göre ciddi bir düzeyde, henüz istenen düzeyde değil, dolayısıyla hala önemli hedeflerimizden biri. Not görünümünde iyileşme var, program kararlılıkla uygulandıkça ve sonuçlar gerçekleştikçe not artışları gelecek.

"İHRACAT EN ÖNEMLİ ÖNCELİĞİMİZDİR"

Cumhurbaşkanımızın sürekli vurguladığı gibi bu programın nihai hedefi daha çok yatırım ama nitelikte yatırım, daha çok istihdam, üretim, en önemlisi daha çok ihracat. İhracat şu zincirde bugün itibarıyla en önemli önceliğimizdir. Bugün Türk Eximbank açıkladı, bu sene nakit ve nakit dışı teminat olmak üzere 50 milyar dolarlık destek verecek, yetmez, bizim bunu daha da artırmamız lazım."