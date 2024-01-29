Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Seçim
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • Eski bakan Ertuğrul Günay, CHP'nin Ordu için adaylık teklifini reddetti: 'Neden mayısta değil, şimdi?' tepkisi

    CHP'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'a teklif götürdüğü ortaya çıktı. Teklifi sosyal medya hesabından duyuran Günay, "Hak, adalet ve demokrasi anlayışımın mevcut partilerin sınırlarına sığabileceğini sanmıyorum" diyerek teklifi reddetti. Günay, cumhurbaşkanlığı seçimlerine atıf yaparak "Tarafsız-bağımsız bir ortak isme ihtiyaç varken gelseydi, sanırım daha anlamlı olurdu" dedi.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Eski bakan Ertuğrul Günay, CHP&#039;nin Ordu için adaylık teklifini reddetti: &#039;Neden mayısta değil, şimdi?&#039; tepkisi

    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, CHP'den Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı teklifi aldığını ancak kabul etmediğini sosyal medya hesabından duyurdu. 

    Teklifin ayrıntılarını açıklayan Günay, "Ben, 10 yıldır, -yanlışlara itiraz etmenin bedeli olarak- yine bağımsızım" vurgusu yaptı. Günay, teklifin 'tarafsız-bağımsız bir ortak isme ihtiyaç varken' gelmesinin daha anlamlı olacağını belirterek, "Şimdi bu saatte, bir parti kalıbına girebileceğimi, ‘hak, adalet ve demokrasi’ anlayışımın mevcut partilerin sınırlarına sığabileceğini sanmıyorum" dedi.

    'YİNE BAĞIMSIZIM'

    Günay'ın açıklamasının tamamı şöyle:

    "Geçen hafta CHP Ordu İl Başkanı, milletvekilleri ve sayın Genel Başkan, Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için öneride bulunmak nezaketi gösterdiler. Ardından birçok hemşehrim de bu öneriyi paylaştı. Bir ay kadar önce Ordu’da Saadet Partisi İl Başkanı meslektaşım da bir heyetle ziyaretime gelmiş, ‘ortak adaylık’ konusunda düşüncemi sorma nezaketi göstermişti. Tümüne teşekkür ederim.

    Ben, 10 yıldır, -yanlışlara itiraz etmenin bedeli olarak- yine bağımsızım. Hiçbir partiyle ilgim yok; buna karşılık hemen her çevreden, partiden dostlarım, arkadaşlarım var.

    'MEVCUT PARTİLERİN SINIRLARINA SIĞABİLECEĞİMİ SANMIYORUM'

    Bu öneri, geçen bahar ülkemizin ‘tarafsız - bağımsız bir ortak isme’ ihtiyacı varken gelseydi, sanırım daha anlamlı olurdu. Şimdi bu saatte, bir parti kalıbına girebileceğimi, ‘hak, adalet ve demokrasi’ anlayışımın mevcut partilerin sınırlarına sığabileceğini sanmıyorum.

    Yine de, iyi niyetle bu öneriyi dile getiren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Millete gerçekten hizmet aşkıyla yola çıkan tüm adaylara başarılar dilerim. Ülkemizde adaletin ve huzurun egemen olduğunu -daha çok gecikmeden- görmek umuduyla sevgilerimi, saygılarımı sunarım."

    CHP'DEN AK PARTİ'YE GEÇMİŞ VE 2007'DE İSTİFA ETMİŞTİ

    1992-1994 arasında CHP Genel Sekreterliği görevini yürüten Ertuğrul Günay, 2004'te CHP'den ihraç edilmiş, 2007'de AK Parti'ye katılmıştı. Aynı yıl yapılan genel seçimlerde AK Parti'den milletvekili seçilmişti. 60'ıncı ve 61'nci hükumetlerde Kültür ve Turizm Bakanı olarak görev yapmıştı. Ordu,İstanbul ve İzmir Milletvekilliği de yapan Günay, 2013 yılının son aylarında AK Parti'den istifa etmişti.

     

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Politika > Eski bakan Ertuğrul Günay, CHP'nin Ordu için adaylık teklifini reddetti: 'Neden mayısta değil, şimdi?' tepkisi
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    CHP'nin 'kaleleri'nde aday krizi... Cüneyt Özdemir: Mesele, 'rantı kim yönetecek' kavgası - Politika'Mesele 'rantı kim yönetecek' kavgası'Bakan Fidan'dan Gazze mesajı: İzin verilmeyen siyasi yardımlar büyük felaketin habercisi - PolitikaBakan Fidan'dan Gazze mesajıEski yardımcısı Ece Güner'den Akşener'i kızdıracak sözler: İmamoğlu'na verilmeyen her oy... - PolitikaEski yardımcısından Akşener'i kızdıracak sözlerAK Parti'nin seçim beyannamesi için geri sayım: 8 başlıkta 'gerçek belediyecilik' vurgusu - PolitikaBizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacakMetroPOLL'den İstanbul için 4 adaylı yerel seçim anketi: DEM Parti aday çıkarsa da anketler değişmiyor - Politikaİstanbul için 4 adaylı yerel seçim anketiBattal İlgezdi, istifasının perde arkasını anlattı: İmamoğlu, benimle yol yürümeyeceği kararını şahsıma ifade etti - Politikaİşte istifanın perde arkasıCHP'de İzmir ve Çankaya krizi... Kulis bilgisini canlı yayında verdi - PolitikaCHP'de İzmir ve Çankaya kriziBuğra Kavuncu'nun sağ koluydu! İYİ Partili Hakan Alkan, 'yönetimi' eleştirerek istifa etti - PolitikaİYİ Parti'de bir istifa dahaCHP'de 'Battal İlgezdi' depremi! Özgür Özel'den 'tasfiye' açıklaması: Pişmanlık duyacak - PolitikaÖzgür Özel'den 'tasfiye' açıklaması: Pişmanlık duyacakBahçeli'den CHP belediyelerine tepki: Beceriksizlere kapıyı gösterin - PolitikaBahçeli'den CHP belediyelerine tepki
    Sonraki Haber Yükleniyor...