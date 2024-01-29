Eski bakan Ertuğrul Günay, CHP'nin Ordu için adaylık teklifini reddetti: 'Neden mayısta değil, şimdi?' tepkisi

CHP'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'a teklif götürdüğü ortaya çıktı. Teklifi sosyal medya hesabından duyuran Günay, "Hak, adalet ve demokrasi anlayışımın mevcut partilerin sınırlarına sığabileceğini sanmıyorum" diyerek teklifi reddetti. Günay, cumhurbaşkanlığı seçimlerine atıf yaparak "Tarafsız-bağımsız bir ortak isme ihtiyaç varken gelseydi, sanırım daha anlamlı olurdu" dedi.

Eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, CHP'den Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı teklifi aldığını ancak kabul etmediğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Teklifin ayrıntılarını açıklayan Günay, "Ben, 10 yıldır, -yanlışlara itiraz etmenin bedeli olarak- yine bağımsızım" vurgusu yaptı. Günay, teklifin 'tarafsız-bağımsız bir ortak isme ihtiyaç varken' gelmesinin daha anlamlı olacağını belirterek, "Şimdi bu saatte, bir parti kalıbına girebileceğimi, ‘hak, adalet ve demokrasi’ anlayışımın mevcut partilerin sınırlarına sığabileceğini sanmıyorum" dedi.

'YİNE BAĞIMSIZIM'

Günay'ın açıklamasının tamamı şöyle:

"Geçen hafta CHP Ordu İl Başkanı, milletvekilleri ve sayın Genel Başkan, Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için öneride bulunmak nezaketi gösterdiler. Ardından birçok hemşehrim de bu öneriyi paylaştı. Bir ay kadar önce Ordu’da Saadet Partisi İl Başkanı meslektaşım da bir heyetle ziyaretime gelmiş, ‘ortak adaylık’ konusunda düşüncemi sorma nezaketi göstermişti. Tümüne teşekkür ederim.

Ben, 10 yıldır, -yanlışlara itiraz etmenin bedeli olarak- yine bağımsızım. Hiçbir partiyle ilgim yok; buna karşılık hemen her çevreden, partiden dostlarım, arkadaşlarım var.

'MEVCUT PARTİLERİN SINIRLARINA SIĞABİLECEĞİMİ SANMIYORUM'

Bu öneri, geçen bahar ülkemizin ‘tarafsız - bağımsız bir ortak isme’ ihtiyacı varken gelseydi, sanırım daha anlamlı olurdu. Şimdi bu saatte, bir parti kalıbına girebileceğimi, ‘hak, adalet ve demokrasi’ anlayışımın mevcut partilerin sınırlarına sığabileceğini sanmıyorum.

Yine de, iyi niyetle bu öneriyi dile getiren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Millete gerçekten hizmet aşkıyla yola çıkan tüm adaylara başarılar dilerim. Ülkemizde adaletin ve huzurun egemen olduğunu -daha çok gecikmeden- görmek umuduyla sevgilerimi, saygılarımı sunarım."

CHP'DEN AK PARTİ'YE GEÇMİŞ VE 2007'DE İSTİFA ETMİŞTİ

1992-1994 arasında CHP Genel Sekreterliği görevini yürüten Ertuğrul Günay, 2004'te CHP'den ihraç edilmiş, 2007'de AK Parti'ye katılmıştı. Aynı yıl yapılan genel seçimlerde AK Parti'den milletvekili seçilmişti. 60'ıncı ve 61'nci hükumetlerde Kültür ve Turizm Bakanı olarak görev yapmıştı. Ordu,İstanbul ve İzmir Milletvekilliği de yapan Günay, 2013 yılının son aylarında AK Parti'den istifa etmişti.