Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Seçim
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • Bakan Şimşek'ten turizm rakamlarına ilk yorum: Yıl sonu hedefini aştık

    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, turizm rakamlarını değerlendirdi. Türkiye'yi ziyaret eden kişi sayısının yüzde 11,1 artışla 57,1 milyona ulaştığını belirten Bakan Şimşek, yıl sonu hedefinin aşıldığını söyledi. Bakan Şimşek, "Orta Vadeli Programa göre, bu yıl da turizmde güçlü seyrin devamı ile ziyaretçi sayısının 59,4 milyona, turizm gelirinin ise 59,6 milyar dolara yükselmesini bekliyoruz." dedi. 

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Bakan Şimşek&#039;ten turizm rakamlarına ilk yorum: Yıl sonu hedefini aştık
    Bakan Şimşek, Turizm, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya üzerinden turizm rakamlarına ilişkin bir açıklama yaptı. Yıl sonu hedefinin aşıldığını belirten Bakan Şimşek, 2024 hedefini de paylaştı. 


    Bakan Şimşek'in açıklamaları şöyle: 

    "2023 yılında turizmde tüm zamanların en iyi performansını sergiledik. 

    Ülkemizi ziyaret eden kişi sayısı yıllık yüzde 11,1 artışla 57,1 milyona ulaşarak yıl sonu hedefini (56,7 milyon) aştı. Turizm geliri ise 54,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

    Orta Vadeli Programa göre, bu yıl da turizmde güçlü seyrin devamı ile ziyaretçi sayısının 59,4 milyona, turizm gelirinin ise 59,6 milyar dolara yükselmesini bekliyoruz.

    2028 yılı hedefimiz 82,3 milyon ziyaretçi ile 100 milyar dolar turizm gelirine ulaşmaktır."

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Bakan ŞimşekTurizm
    Haberler > Ekonomi > Bakan Şimşek'ten turizm rakamlarına ilk yorum: Yıl sonu hedefini aştık
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Kilosu 2 bin 500 lira! Anzer balına yurt dışında yoğun talep - EkonomiKilosu 2 bin 500 lira! Yurt dışından sipariş yağıyorEmeklilik hayali kuranlara kötü haber! SGK Uzmanı Özgür Erdursun uyardı, ‘Emekli aylıkları bağlanmıyor’ - EkonomiEmeklilik hayali kuranlara kötü haber! SGK Uzmanı Özgür Erdursun uyardı, ‘Emekli aylıkları bağlanmıyor’TEM otoyolu kabusu sona eriyor! Bakan Uraloğlu İstanbul için müjdeyi verdi - Ekonomiİstanbul'un trafik çilesi sona erecek!Tarım ve Orman Bakanlığı'na 5 bin 500 personel alınacak! İşte kadrolar - EkonomiBakanlığa binlerce personel alınacakDolar ve altın borcu olanlara kritik uyarı: İslam Memiş ‘bu yıl son defa olacak’ diyerek tarih verdi - EkonomiDolar ve altın borcu olanlara kritik uyarı: İslam Memiş ‘bu yıl son defa olacak’ diyerek tarih verdiAkaryakıta bir zam daha! Benzinin litresi 40 lirayı aşacak - EkonomiTabela bu gece bir kez daha değişiyor2023 yılında Türkiye'yi 56,7 milyon kişi ziyaret etti - Ekonomi2023'te milyonlar Türkiye'ye akın etti2023'te dış ticaret açığı 105,9 milyar dolara geriledi - EkonomiDış ticaret açığı 2023'te 106 milyar dolara gerilediSSK ve Bağ-Kur emeklilerine 4 bin TL seyyanen zam iddiası! Uzman isim tarih verdi, asgari ücretle eşitlenecek - EkonomiSSK ve Bağ-Kur emeklilerine 4 bin TL seyyanen zam iddiası! Uzman isim tarih verdi, asgari ücretle eşitlenecekAraç sahipleri dikkat! MTV ödemelerinde son gün bugün - EkonomiBugün son gün, kaçıran faiziyle birlikte öder
    Sonraki Haber Yükleniyor...