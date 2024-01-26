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    • İhracatçılar "Dolar yükselmeli" dedi, Bakan Şimşek'ten cevap gecikmedi

    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ihracatta maaş zammı gibi maliyet artışlarıyla başa çıkılabilmesi için dolar kurunun yükselmesi gerektiğini öne süren Türkiye İhracatçılar Birliği (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe'ye cevap verdi. Şimşek, "İhracatın ana belirleyicisi yurt dışı talep olup kurun önemli bir etkisi yoktur. İhracatçımızı çok güçlü bir şekilde destekliyoruz, desteklemeye de devam edeceğiz" dedi.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    İhracatçılar &quot;Dolar yükselmeli&quot; dedi, Bakan Şimşek&#039;ten cevap gecikmedi
    Dolar, Kur, İhracat, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye İhracatçılar Birliği Başkanı (TİM) Mustafa Gültepe'ye cevap verdi. Gültepe, ihracatta rekabetin sağlanması ve maaş zammı gibi maliyet artışlarıyla başa çıkılabilmesi için dolar kurunun yıl sonuna kadar yüzde 45 oranında artması gerektiğini öne sürdü. Bu açıklamanın ardından ihracat ve kur ilişkisi üzerine paylaşım yapan Şimşek, "İhracatın ana belirleyicisi yurt dışı talep olup kurun önemli bir etkisi yoktur" dedi.

    "DOLAR KURU, ÜCRETLER KADAR ARTSIN Kİ VERDİĞİMİZ KADAR ALALIM"

    Türkiye İhracatçılar Birliği (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, dün döviz kuru ve ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İhracatın artırılmasında en önemli adımlardan birinin para politikasında dengenin sağlanması olduğunu belirten Gültepe, ihracatta rekabetin sağlanması ve maliyet artışlarıyla başa çıkılması için dolar kurunun artması gerektiğini savundu.

    İhracatçılar "Dolar yükselmeli" dedi, Bakan Şimşek'ten cevap gecikmedi

    Yıllık ücret artışının ortalama yüzde 45 civarında olmasının beklendiğini söyleyen Gültepe, "Dolayısıyla doların da TL karşısında yüzde 45 artması gerektiğini düşünüyorum. Böylece vermiş olduklarımızla almış olduklarımız başa baş gelsin" dedi.

    Şimşek ve Gaye Erkan yönetiminin uyguladığı para politikasının ihracatla uyumlu olmadığını belirten Gültepe, "Para politikası, ihracatla aynı yönde hareket etseydi, ihracattaki artış yüzde 0,6 değil yüzde 4-5 olurdu. Bir sene içinde girdi maliyetleri yüzde 100 arttı, dövizin artışı yüzde 90. Aradaki makas yüzde 60-70. Bunu tolere etme şansı yok, rekabet etme şansı yok" diye konuştu.

    MEHMET ŞİMŞEK'TEN CEVAP GECİKMEDİ

    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün X hesabı üzerinden paylaşım yaparak TİM Başkanı Gültepe'nin açıklamalarına cevap verdi. Şimşek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

    "İhracatın ana belirleyicisi yurt dışı talep olup kurun önemli bir etkisi yoktur.

    İhracatçılar "Dolar yükselmeli" dedi, Bakan Şimşek'ten cevap gecikmedi

    2003-13 döneminde nominal sepet kur yıllık ortalama yüzde 3,3; reel ihracatımız yüzde 7,1 artmıştır. 2018-23 döneminde ise kur yüzde 36,4 artarken, ihracatımız sadece yüzde 5 artmıştır.

    İhracatçılar "Dolar yükselmeli" dedi, Bakan Şimşek'ten cevap gecikmedi

    Dünya ticaretinden daha çok pay almak ve kazanımlarımızı kalıcı hale getirmek ancak verimlilik artışı, inovasyon, yüksek katma değer ve markalaşma ile mümkündür.

    İhracatçımızı çok güçlü bir şekilde destekliyoruz, desteklemeye de devam edeceğiz."

    İhracatçılar "Dolar yükselmeli" dedi, Bakan Şimşek'ten cevap gecikmedi

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    DolarKurİhracat
    Haberler > Ekonomi > İhracatçılar "Dolar yükselmeli" dedi, Bakan Şimşek'ten cevap gecikmedi
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