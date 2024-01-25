İş dünyasından 'dolar kuru düşük kaldı' tepkisi! 2024 kur beklentilerini açıkladılar

25 Ocak 2024 10:29 - Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2024 11:31

Türkiye İhracatçılar Birliği (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, döviz kuru ve ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İhracatın artırılmasında en önemli adımlardan birinin para politikasında dengenin sağlanması olduğunu belirtti. Gültepe, ihracatta rekabetin sağlanması ve maliyet artışlarıyla başa çıkılması için dolar kurunun artması gerektiğini öne sürdü.

Yıllık ücret artışının ortalama yüzde 45 civarında olmasının beklendiğine dikkat çeken Gültepe, "Dolayısıyla doların da TL karşısında yüzde 45 artması gerektiğini düşünüyorum. Böylece vermiş olduklarımızla almış olduklarımız başa baş gelsin" dedi.

Oksijen TV'ye konuşan Gültepe özetle şunları söyledi:

"TÜM İŞ İNSANLARIMIZI TEBRİK ETMEK GEREKİR"

"2023'te yaşamadığımız şey kalmadı. 6 Şubat depreminin yaşandığı, her gün yeni ekonomik kararların değiştiği bir noktada ihracatçımız büyük bir başarı elde ettiğini düşünüyorum. 255,8 milyar dolar ihracatla kapattık yılı. Yüzde 0,6 artış ama dünya ekonomisinde taleplerin düştüğü, Avrupa'nın resesyona girdiği noktada bu ihracat rakamına ulaşmaktan dolayı tüm iş insanlarımızı tebrik etmek gerekir.

"EMEK YOĞUN SEKTÖRLER EKSİ YAZDI"

27 sektörümüzün 13 sektörü 2023 yılında eksi yazdı. Eksi yazan sektörler genelde emek yoğun ve maliyetlerin daha fazla olduğu sektörler. Teknoloji ağırlıklı, katma değeri yüksek olan, savunma sanayii, mücevher, makine gibi bir de tarım sektörlerinin tamamı artı yazdı.

"TÜRKİYE PAHALI OLUNCA FİYAT REKABETİ SAĞLAYAMADIK"

Daralan Avrupa pazarının Türkiye ihracatına etkisi çok büyük oldu. Fiyat rekabetini sağlayamadık. Türkiye çok pahalı olunca, alıcılar başka ülkelere gittiler. Rakip ülkeler de fiyatlarını düşürdüler. Bunu devlet politikasıyla yaptılar üstelik. Bu nedenle bazı sektörlerde eksi yaşadık. 2024 yılının ikinci yarısından sonra inşallah bunu pozitif şekilde konuşabiliriz.

"PARA POLİTİKASI, İHRACATLA AYNI YÖNDE HAREKET ETMEDİ"

2023'te Türk ihracatçısı ucuz krediye ulaştı ama yeterlilik düşüktü. İhracatı artırırken finansmana ihtiyaç da artıyor. Özellikle 2023'teki kur baskısı ile doların 20'nin altında tutulmasıyla beraber, faizlerin de aşağıya doğru inmesi, ekonomide ezberlenen teorilerden farklı bir şey oldu. Biz ihracatçı olarak ne kadar uygun krediye ulaşabilirsek, üretime, istihdama o kadar katkı sağlarız. Ancak insanlar finansmana ulaşamadı.

Para politikası, ihracatla aynı yönde hareket etseydi, ihracattaki artış yüzde 0,6 değil yüzde 4-5 olurdu. Bir sene içinde girdi maliyetleri yüzde 100 arttı, dövizin artışı yüzde 90. Aradaki makas yüzde 60-70. Bunu tolere etme şansı yok, rekabet etme şansı yok.

"DOLAR KURU DÜŞÜK KALDI, EMEK DEĞERLENDİ"

2024 yılı için 402 milyar dolarlık ihracat hedefini verirken hizmeti de beraber verdik. 267 milyar dolar mal ihracatı, 135 milyar dolar da hizmet ihracatı hedefliyoruz. Eğer dünya normalleşirse bu rakamlara çok rahat ulaşabiliriz diye düşünüyorum.

Özellikle rekabet konusunda girdi maliyetleriyle dövizin paralel gitmesi gerekir. Biz yukarı ya da ekstra farklı bir kur istemiyoruz. Son bir yılda sadece işçi maliyetleri yüzde 105 arttı. Dolar yüzde 60 yükseldi. Yüzde 45'lik bir fark var. Kuru dengeye oturtamadığınız taktirde ithalatçı olmadığınız sektörlerde dahi ithalat yapmaya başlıyorsunuz. Sebebi kurun düşük kalması. Çünkü dışarısı çok daha ucuz. Hazır giyim ithalatı 300-400 milyon dolarken, 2023'te 3-4 milyar dolara çıktı. Sebebi kur politikasının düşük kalması.

"DOLAR ÜCRET ARTIŞI KADAR ARTSIN Kİ VERDİĞİMİZ KADAR ALALIM"

Yıllık ücret artışı ortalama yüzde 45 civarında olması bekleniyor dolayısıyla doların da TL karşısında yüzde 45 artması gerektiğini düşünüyorum. Böylece vermiş olduklarımızla almış olduklarımız başa baş gelsin."