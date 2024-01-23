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    ABD'li dev bankadan dolar/TL tahmini! "Önce yükselecek, sonra düşecek" deyip rakam verdiler 

    / Düzenleyen:

    ABD'li banka Wells Fargo'dan dikkat çeken bir dolar/TL tahmini geldi. Dev banka 2024'ün ilk çeyreğinde doların 31 liraya yükseleceğini, ikinci çeyrekte düşüşe geçeceğini ve son çeyrekte 29,50 seviyesine çekileceğini öngördü. Banka 2025'in ikinci çeyreğinde ise kurun 28,50 olacağını tahmin etti.

    ABD&#039;li dev bankadan dolar/TL tahmini! &quot;Önce yükselecek, sonra düşecek&quot; deyip rakam verdiler 
    Ekonomi Haberleri

    Piyasalarda TL'nin değer kazanacağına yönelik analizlere rağmen Dolar/TL kurunda gelecek dönemler boyunca ılımlı bir yükseliş olacağı değerlendirilirken, Wells Fargo'dan farklı bir yorum geldi. Banka 2024 yılına ilişkin yayımladığı uluslararası ekonomik görünüm raporunda kurlara da değinirken, dolar/TL'nin gerileyeceğini öngördü.

    İLK ÇEYREKTE 31 LİRAYI GÖRECEK

    Banka ekonomistleri Nick Bennenbroek, Brendan McKenna ve Anna Stein tarafından hazırlanan 22 Ocak tarihli raporda dolar/TL'nin 2024 yılının ilk çeyreğinde 31 seviyesine yükseleceği, yılın ikinci çeyreğinde ise 30,50 seviyesine gerileyeceği öngörüldü. Banka devam eden çeyreklerde de dolar/TL'de bu ivmenin süreceğini tahmin etti.

    ABD'li dev bankadan dolar/TL tahmini! "Önce yükselecek, sonra düşecek" deyip rakam verdiler 

    2025'TE 28,50'YE DÜŞECEK 

    Bankanın hazırladığı rapora göre yılın üçüncü çeyreğinde kurun 30 seviyesine, son çeyrekte ise 29,50 seviyesine çekilmesi öngörülüyor. Banka 2025'in ilk çeyreğinde kurun 29, ikinci çeyreğinde ise 28,50 olacağını tahmin etti.

    2024'TE DOLAR DEĞER KAYBEDECEK 

    Bankanın dolara ilişkin küresel analizinde de 2024 yılında doların değer kaybedeceği tahmini dikkat çekti. Bankanın analizi, 2024 yılı ilerledikçe ABD dolarının genel olarak değer kaybetmeye devam edeceği yönünde.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    DolarAbd
    Haberler > Ekonomi > ABD'li dev bankadan dolar/TL tahmini! "Önce yükselecek, sonra düşecek" deyip rakam verdiler 
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