ABD'li dev bankadan dolar/TL tahmini! "Önce yükselecek, sonra düşecek" deyip rakam verdiler 

23 Ocak 2024 10:36 - Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2024 10:38

Piyasalarda TL'nin değer kazanacağına yönelik analizlere rağmen Dolar/TL kurunda gelecek dönemler boyunca ılımlı bir yükseliş olacağı değerlendirilirken, Wells Fargo'dan farklı bir yorum geldi. Banka 2024 yılına ilişkin yayımladığı uluslararası ekonomik görünüm raporunda kurlara da değinirken, dolar/TL'nin gerileyeceğini öngördü.

İLK ÇEYREKTE 31 LİRAYI GÖRECEK

Banka ekonomistleri Nick Bennenbroek, Brendan McKenna ve Anna Stein tarafından hazırlanan 22 Ocak tarihli raporda dolar/TL'nin 2024 yılının ilk çeyreğinde 31 seviyesine yükseleceği, yılın ikinci çeyreğinde ise 30,50 seviyesine gerileyeceği öngörüldü. Banka devam eden çeyreklerde de dolar/TL'de bu ivmenin süreceğini tahmin etti.

2025'TE 28,50'YE DÜŞECEK

Bankanın hazırladığı rapora göre yılın üçüncü çeyreğinde kurun 30 seviyesine, son çeyrekte ise 29,50 seviyesine çekilmesi öngörülüyor. Banka 2025'in ilk çeyreğinde kurun 29, ikinci çeyreğinde ise 28,50 olacağını tahmin etti.

2024'TE DOLAR DEĞER KAYBEDECEK

Bankanın dolara ilişkin küresel analizinde de 2024 yılında doların değer kaybedeceği tahmini dikkat çekti. Bankanın analizi, 2024 yılı ilerledikçe ABD dolarının genel olarak değer kaybetmeye devam edeceği yönünde.