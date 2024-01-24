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    Türkiye Bankalar Birliği Başkanı'ndan korkutan dolar tahmini: Yıl sonu 40 TL olur 

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar'dan dikkat çeken bir dolar/TL tahmininde bulundu. Çakar, yıl sonu dolar/TL beklentisi için "39-40 TL olur. Kur bu yıl enflasyondan fazla artmayacak." dedi. 

    Türkiye Bankalar Birliği Başkanı&#039;ndan korkutan dolar tahmini: Yıl sonu 40 TL olur 
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, Ziraat Bankası’nın İstanbul Finans Merkezi’ndeki genel müdürlük binasında düzenlenen toplantıya katıldı. Ekonomi ve bankacılık sektöründeki gelişmeleri değerlendiren Çakar, 2024’e ilişkin beklentilerini paylaştı.

    2023 VE 2024 BÜYÜME TAHMİNİ

    Çakar, Türkiye’de büyümenin 2023’te muhtemelen yüzde 4,5 olarak gerçekleşeceğini, 2024’te de yüzde 4 olarak öngörüldüğünü, yurt dışında yaşanan gelişmeler nedeniyle büyümenin iç talep kaynaklı olduğunu, bunun çok arzu edilen bir durum olmadığını belirtti.

    “OVP’DEKİ ENFLASYON TAHMİNİ BİR MİKTAR İDDİALI”

    Orta Vadeli Program'I (OVP) çok gerçekçi bulduğunu ifade eden Çakar, enflasyon konusunda bir miktar iddialı olmakla birlikte bütün olarak bakıldığında OVP’nin, ciddi, tutarlı ve öngörülebilir bir program olduğunu vurguladı.

    Enflasyonun bu yıl yüzde 40-45 bandında şekilleneceğini düşündüğünü aktaran Çakar, “Enflasyon, mayıs ayında en üst düzeye gelip düşüşe geçecek. Mevcut uygulanan politikalarda bence asla acele etmemek lazım. Bence enflasyonun yüzde 40-45’lere inmesi zaten olağan, bu olacak. Önemli olan enflasyonun yapışkan olmadan, kalıcı hale gelmeden düşürülmesidir. Orada bizim daha dikkatli olmamız, mevcut politikaları daha olgunlaştırarak devam etmemiz önemli.” diye konuştu.

    Çakar, OVP'nin çok kapsayıcı olduğuna işaret ederek, “Faiz politikası etkin olarak uygulanıyor. Miktarsal sıkılaştırma adımları hala devam ediyor. Selektif olmayan kredilerde yüzde 2,5 oranında büyüyebiliyoruz. TL’nin güçlendirilmesine yönelik makroihtiyati tedbirler devam ediyor. Merkez Bankası, fazla likiditeyi çekecek sterilizasyon adımlarını atmaya devam ediyor. Zorunlu karşılık oranları şu anda banka bilançolarının yüzde 15-16 seviyelerine kadar geldi ki bunlar çok ciddi oranlardır. Bankacılık sektörü için de ciddi maliyettir aynı zamanda...” değerlendirmesinde bulundu.

    YIL SONU DOLAR TAHMİNİ 39-40 TL

    Alpaslan Çakar, 2024'ün, bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de "bir restorasyon", "bir normalleşme yılı" olduğunu belirterek, "Bizim aslında 2025'i satın almak adına 2024 yılını kullanıyor olmamız lazım. 2025'i bir atlama, sıçrama yılı yapabilmemiz için bu yıl bu tamiratlarımızı, bu restorasyonumuzu, bu normalleşmemizi mutlaka sağlamamız lazım. Çünkü dünya böyle yapıyor. Herkes buna göre pozisyon alıyor. Biz de bunu yapıyoruz. 2024 yılı daha sakin ama hazırlıkların tamamlanacağı bir yıl olacak. Ama 2025, ülkede düzenlemelerin, regülasyonların, otoritelerin konuşulduğu bir dönemden çıkıp reel sektörün, bilançoların, şirketlerin, yatırımların, ekonominin konuşulduğu bir yıl olmasını hedefliyoruz ve bekliyoruz " şeklinde konuştu.

    2025 enflasyonunun OVP'de yüzde 15 olarak öngörüldüğünü hatırlatan Çakar, bu kararlı duruş devam ettiği sürece bunun yakalanabilir bir hedef olduğunu söyledi.

    Kredi büyümesinin bu yıl yüzde 40 civarında olacağını düşündüğünü kaydeden Çakar, kurun da bu yıl enflasyondan fazla artmayacağı kanaatinde olduğunu, doların 39-40 lira olacağını düşündüğünü söyledi.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Türkiye Bankalar BirliğiDolar
    Haberler > Ekonomi > Türkiye Bankalar Birliği Başkanı'ndan korkutan dolar tahmini: Yıl sonu 40 TL olur 
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