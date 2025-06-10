Türkiye’de milyoner sayısı 2,3 milyonu aştı! Veriler açıklandı, binlerce kişi arttı

BDDK verilerine göre Nisan 2025 itibarıyla Türkiye’de yurt içi ve yurt dışı yerleşik toplam 2 milyon 377 bin 32 kişinin banka hesabında en az 1 milyon TL ve üzeri mevduat bulunuyor.

Türkiye’de milyoner sayısı artmaya devam ediyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre Nisan 2025 itibarıyla Türkiye’de yurt içi ve yurt dışı yerleşik toplam 2 milyon 377 bin 32 kişinin banka hesabında en az 1 milyon TL ve üzeri mevduat bulunuyor. Bu sayı, geçen yılın aynı ayında 1 milyon 591 bin 682 seviyesindeydi.

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Verilere bakıldığında yalnızca 12 ayda yaklaşık 785 bin kişilik artış yaşandı. Milyonerlerin banka hesaplarındaki toplam varlık ise 2024 Nisan ayında 11,8 trilyon TL seviyesindeyken, 2025’te bu tutar yüzde 44 artarak 16,99 trilyon TL’ye ulaştı. Varlıkların 10,05 trilyon TL, Türk lirası cinsinden tutulurken, 4,47 trilyon TL döviz tevdiat hesaplarında, 1,21 trilyon TL kıymetli maden depo hesaplarında bulunuyor.

Öte yandan yurt dışında yerleşik milyoner sayısı aynı dönemde 200 bin 93 kişiye yükseldi. Geçen yıla göre 40 bin 802 kişilik bir artış gerçekleşti. Bu kişilerin hesaplarında 278,4 milyar TL’lik artışla birlikte toplamda yaklaşık 391 milyar TL’lik varlık bulunuyor. Bankalardaki toplam mevduatın yüzde 78’i, yalnızca 2,1 milyon kişiye ait. Bu kişilerin hesaplarında 15,3 trilyon TL bulunuyor. Buna mukabil 10 bin TL’nin altında mevduat bulunan banka hesabı sayısı 163 milyonu aşıyor. 2020 yılında milyonerlerin toplam mevduatlar içindeki payı yüzde 55,37 seviyesindeyken, 10 bin TL altı mudilerin payı yüzde 2,69’du. 2025 itibarıyla bu oran yalnızca yüzde 0,7’ye kadar gerilemiş durumda.