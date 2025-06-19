Türkiye'den yılda 1.000 tren geçecek! Savaşlarda önemi arttı, 9,4 trilyon dolarlık pazar

Kuzeyde Rusya-Ukrayna, güneyde İran-İsrail savaşı ile birlikte gözler Türkiye’den geçen Orta Koridor'a çevrildi. Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, Orta Koridor'un yükselme safhasına geçtiğini belirterek, Türkiye’nin yılda 1.000 tren geçişine ev sahipliği yapacağını söyledi.

ÖMER TEMÜR - Dünyada lojistik savaşları yaşanıyor. Kuzeyde Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle Kuzey Koridoru taşımacılık süresi iki katına çıkarken, artan maliyetlerle cazibesini kaybediyor. Diğer yandan İran- İsrail savaşı deniz yollarını tehdit ediyor. Süveyş Kanalı’nın ardından Hürmüz Boğazı’nın kapatılması başta enerji olmak üzere tedarik zincirine büyük darbe vurması bekleniyor. Bir Kuşak Bir Yol Projesi’nde nefes almakta zorlanan Çin ise Orta Koridor’a yöneliyor.

KUZEY KORİDORU ÖNEMİNİ KAYBEDİYOR

Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, Kuzey Koridoru’nda demir yolu taşımacılığının kan kaybetmeye başladığını belirterek, taşıma süresinin 15-20 günde 40-50 güne çıktığını söyledi. Erdoğan “Çin 2013 yılında Bir Kuşak Bir Yol Projesi’ni açıkladıktan sonra bu hatta büyük yatırımlar yaptı. Demir yolunun gelişmesi için taşımacılığının yüzde 50’sini sübvanse etti. Böylece 2015’ten 2021’e kadar Kuzey Koridoru hızla gelişti. Ancak Rusya-Ukrayna savaşıyla maliyetler arttı. 20 binlerin üzerinden olan konteyner taşımacılığı geçtiğimiz sene 19 bine düştü. Konteyner maliyeti yaklaşık bin dolar artarak 7.500 dolara kadar yükseldi. Ayrıca Avrupa ülkeleri Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle Rusya’ya olan bağımlılığını azaltmak istiyor. Onun için Dünya Bankası, Avrupa imar Bankası Orta Koridor’a destek oluyor. Kuzey Koridoru anlamını yitirmeye başladı. Güneyde ise deniz korsanları ve savaş var. Süveyş Kanalı’nın ardından şimdi İran-İsrail savaşı ile Hürmüz Boğaz’ının kapanma riski bulunuyor. Deniz taşımacılığında süre 60 günden 90 güne çıkmış durumda. Bu da Orta Koridor’un ne kadar önemli olduğunu bir defa daha ortaya koydu” dedi.

TÜRKİYE PROJEYİ SAHİPLENMELİ

Türkiye’nin Orta Koridor’un en önemli oyuncusu olduğuna dikkat çeken Erdoğan “Orta Koridor, Çin’den başlıyor, Türk Cumhuriyetleri, Bakü-Tiflis-Kars hattı ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaşıyor. Şimdi alternatif olarak Zengezur Koridoru da yapılıyor. Çin’den yola çıkan yük treninin Orta Koridor üzerinden Avrupa’ya ulaşması 25 gün sürüyor. Pasifik Eurasia ile Orta Koridor’da taşımacılık hizmeti veren tek Türk şirketiyiz. Çinli muhataplarımıza bir bu koridorun ne kadar önemli olduğunu sürekli anlatıyorduk. Sonunda onlar da istediğimiz noktaya geldi. Artık Orta Koridor’un yükselme aşamasındayız diyebiliriz” ifadelerini kullandı.

TAŞIMACILIK KAPASİTESİ ARTIRILACAK

Erdoğan, Orta Koridor’da kapasitenin yeterli olmadığını belirterek şöyle devam etti: Orta Koridor’da yıllık 300 tren geçişi var. Hazar Denizi üzerinden Bakü’ye gelen yükler Tiflis ve Kars üzerinden Karadeniz’e oradan da Romanya’ya ulaşıyor. Kapasite çok yetersiz. Orta Koridor’un gerçek bir koridora dönüşmesi için Türkiye’nin bu projeyi sahiplenmesi gerekiyor. Karadeniz’e inmeden yükleri demir yolu ile geçirecek bir koridora ihtiyaç var. Bunun için de kapasitenin artırılması gerekiyor. Türkiye’deki tek hatların çift hatlara dönüştürülmesi gerekiyor. Kars’tan Sivas’a kadar olan bölümde demir yolu hatlarının çift yönlü hâle getirilmesi yatırım kapsamına alındı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne demir yolu hattı yapılacak. Hızlı trenlerin gece yarısı yük taşımacılığı yapması için de proje hazır. Ayrıca Zengezur ile BTK’ya alternatif olarak ikinci hat kuruluyor. İnşaat çalışmaları sürüyor. Hat iki yıl içerisinde devreye girecek. Bütün bunlar ek kapasite sağlayacak.

Yeni yatırımlar ile demir yolu taşımacılığında kapasitelerin artacağını vurgulayan Erdoğan “Şu an Doğu ile Batı arasında ticaretin sadece yüzde 5’i Kuzey Koridoru ile yapılıyor. Kalan kısmı deniz yoluyla gerçekleştiriliyor. Orta Koridor için büyük potansiyel var. Taşımacılık kapasitesinin artmasıyla çok kısa sürede Orta Koridor’da 1.000 trene ulaşırız” diye konuştu.

10 TREN SETİ İÇİN İMZALAR ATILDI

Pasifik Eurasia, “Orta Koridor” güzergâhında demir yolu taşımacılığını hak ettiği potansiyeline kavuşturmak maksadıyla Çin devlet demir yolu şirketi China Railway ile stratejik mutabakata vardı. Pasifik Eurasia, bu anlaşma kapsamında 10 blok tren ile seferlere başlayacak. Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, yüklerin Çin’in Kazakistan sınırından alınacağını belirterek “Orta Koridor üzerinde hacimde hızlı bir artış sağlanması ve ilk etapta yılda 1.000 adet blok tren seferine ulaşmayı hedefliyoruz. 27-29 Haziran tarihlerinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın düzenlediği, Cumhurbaşkanı'mızın açılışını yapacağı, 50’den çok ülkenin bakan düzeyinde katılacağı, bizim de Pasifik Holding olarak ana sponsoru olduğumuz “Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu 2025” forumunda Çinli muhataplarımızla stratejik değere sahip yeni anlaşmalar imzalamayı hedefliyoruz” diye konuştu.

9,4 TRİLYON DOLARLIK PAZAR

Türkiye’nin AB tedarikinden daha büyük pay alma hedefi ile Asya, Avrupa ve Afrika’nın tam ortasında bir lojistik merkez olarak konumlanması gerektiğini ifade eden Erdoğan “2023’te 9,4 trilyon dolar olan küresel lojistik pazarının 2033’te 20 trilyon doları aşacağı öngörüsü, Türkiye için bir büyüme fırsatı sunuyor. Ayrıca e-Ticaret, şehirleşme ve refah artışı gibi yapısal eğilimler de demir yolu taşımacılığına olan talebi artırıyor” dedi.