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    • Haberler > Ekonomi > Türkiye'nin en zenginleri belli oldu! Listenin zirvesinde Murat Ülker var, işte serveti 

    Türkiye'nin en zenginleri belli oldu! Listenin zirvesinde Murat Ülker var, işte serveti 

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Türkiye&#039;nin en zenginleri belli oldu! Listenin zirvesinde Murat Ülker var, işte serveti 
    Türkiye, Murat Ülker, Servet, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Dünyaca ünlü ekonomi dergisi Forbes, Türkiye'nin en zenginleri listesini açıkladı. Listenin zirvesinde 5.2 milyar dolarlık servetiyle Murat Ülker yer aldı. 

    Amerikan iş dünyası dergisi Forbes, geleneksel olarak açıkladığı dünyanın ve Türkiye'nin en zenginleri listesini güncelledi. Forbes bu yılın en zengin 100 Türk’ünü açıkladı. İşte Türkiye'nin en zengin 10 insanı...

    TÜRKİYE'NİN EN ZENGİNİ MURAT ÜLKER 

    Türkiye'nin en zenginleri listesinin zirvesinde Murat Ülker yer aldı. Ülker 5.2 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengini oldu. 

    İKİNCİ SIRADA SEMAHAT SEVİM ARSEL VAR 

    Türkiye'nin en zenginleri listesinin ikinci sırasında 3.2 milyar dolarla Semahat Sevim Arsel yer aldı. Üçüncü sırada ise 3.1 milyar dolarlık servetiyle İpek Kıraç yer aldı. 

    Listenin devamı şu şekilde: 

    4. İbrahim Erdemoğlu (3 milyar dolar)

    5. Mustafa Rahmi Koç (2.8 milyar dolar)

    6. Ali Erdemoğlu (2.6 milyar dolar)

    7. Ferit Faik Şahenk (2.4 milyar dolar)

    8. Erman Ilıcak (2.4 milyar dolar)

    9. Filiz Şahenk (2.2 milyar dolar)

    10. Nihat Özdemir (2.2 milyar dolar)

     

     

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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