Üniversite kampüsünde gizli bahçe... İspanya'dan geldi Bursa'da test ediliyor! Öğrenciler hasat ediyor

Bursa Uludağ Üniversitesi (BAÜ) Ziraat Fakültesinde oluşturulan koleksiyon bahçesinde nektarin, basık şeftali, beyaz, sarı ve kırmızı etli şeftali gibi 120 çeşit tür var.

Bahçeyle ilgili bilgi veren Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ümran Ertürk şunları söyledi:

8 FARKLI AĞACA TERBİYE SİSTEMİ UYGULANDI

"Ayrıca bu bahçede üreticilerin şeftali ağaçlarına uygulayacağı terbiye sistemlerini oluşturabilmesi için de çalışmalar yürütüyoruz. 8 farklı şeftali ağacında terbiye sistem uygulandı. Bu sistemlerden en iyileri üreticilere tavsiye edildi. Bursa eskiden şeftali üretimiyle bilinirdi ama Çanakkale'ye kaptırdı. Bursa'yı tekrar şeftalisiyle anılır hale getirmek için çalışmalar yürütüyoruz."

Ertürk, bu çeşitler olgunlaştığında aşırı derecede tatlılık verdiğini belirterek, "Sert iken bile tatlı olan şeftalilerimiz. 120 çeşidin hepsi Bursa içi uygun değil. Uygun olanları, verimli olanları Bursalı çiftçiler bahçelerinde üretiyor" ifadesini kullandı.

Bahçelerinde Bursa'da üretimi yapılmayan sanayiye uygun 10 çeşit sarı şeftali de bulunduğuna dikkati çekerek, "Amaç sanayiye yönelik yeni bahçelerin kurulması ve konserve ve sanayiye ürün tedariki sağlayarak ekonomiye katkı değer oluşturmak.

İlgili Haber Küresel kırmızı et fiyatları rekor kırdı! Dana kıyma ve karkas et ücretleri tarihi zirvede

Konserve ve sanayiye uygun çeşitler yetiştirilerek hammadde sağlamayı amaçlıyoruz. Yunanistan, yılda 500 bin ton sanayilik şeftali üretiyor ve işleyerek ihraç ediyor. İşlenmiş şeftali ihracatı biz de yapabiliriz. Bursa üretim ve sanayisi açısından buna çok müsait" diye konuştu.

ŞEFTALİ HASADI 4 AY SÜRÜYOR

Bahçelerinde hasadın haziran ayında başlayıp eylül sonuna kadar sürdüğünü aktaran Ertürk, "4 ay şeftali hasat ediyoruz. Bu sezonun uzaması açısından, 4 ay boyunca taze ürün sağlanması açısından önemli" dedi.

HASAT ÖĞRENCİLERE EMANET

Prof. Dr. Ertürk, fakültede 15 Haziran'dan sonra staj programı başladığını anlatarak, şunları söyledi:

"İkinci sınıf öğrencileri çiftlik stajı yapıyor. 9 bölümün öğrencileri hasat ediyor. Eylül sonuna kadar sürüyor. Öğrenciler nektarin ve şeftali çeşitlerini tanıyorlar. Şeftalide ne var hasadı nasıl yapılıyor görmüş oluyorlar. Bitki koruma öğrencileri hastalık ve zararlılarını öğreniyorlar. Hem onların öğrenmesini sağlıyoruz hem üretim yaparak döner sermayeye katkı sağlıyoruz hem de üreticilere yol gösterici çalışmalar yürütüyoruz. Öğrenciler, koleksiyon bahçesinde okuldan sonraki hayatları için tecrübe kazanıyor"

ÜRÜNLER KAMPÜSTE SATILIYOR

Hasat ettikleri ürünleri kampüs alanı içindeki satış yerlerinde satışa sunduklarını belirten Ertürk, "Memurlar, akademisyenler, öğrenciler bazen özellikle gelen vatandaşlar alıyor. Satılmadığı zamanlarda meyve suyuna ya da marmelata işleniyor. İlaç kullanımını biz hasat başladıktan sonra kesiyoruz. Az ilaç kullandığımız için doğala yakın az ilaçlı ürünümüz oluyor. Bu durum ağaçlara hastalık ve zararlıların bulaşmasına yol açıyor ama biz bunu göze alarak ilaçlama yapmıyoruz" diye konuştu.