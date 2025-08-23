Aroması hayran bırakıyor! 'Havran siyahı'nda hasat başladı, 680 ton verim bekleniyor

Havran Kaymakamı Muhammed Evlice, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy ve İl Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Düzgün ile incir bahçesinde üreticilerle buluşan Vali Ustaoğlu, çiftçilerle meyve topladı. Vali Ustaoğlu, konuşmasında coğrafi işaretli ürünlerin Balıkesir'in marka değerini ve tarımsal üretimdeki gücünü artırdığını belirterek, üreticilere bereketli bir sezon diledi.

"BU ARAMOYA BAŞKA BİR YERDE YAKALAMAK MÜMKÜN DEĞİL"

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey de Havran'da bir bahçede hasat programına katıldı. Canbey, Havran Ovası'nda yetişen bu bölgeye özel bir incir olan Havran siyah incirinin tescilli olduğunu hatırlatarak, "Balıkesir'in önemli değerlerinden birisinin hasadını yapıyoruz. Eşsiz lezzete sahip ve çok sevilerek tüketilen bir ürün. Bu aromayı başka bir yerde yakalamak mümkün değil. Kazdağları ve Madra Dağı'nın ortasında, bölgeye özgü ikliminde yetişen bu ürünü herkesin tatması gerekiyor diye düşünüyorum. Bereketli bir sezon diliyorum" dedi.

Türk Patent ve Marka Enstitüsünce (TÜRKPATENT) coğrafi işaret tescili yapılan "Havran siyah inciri", adeta içinden bal damlayan özelliğiyle ve eşsiz lezzetiyle ilgi görüyor. Yaz aylarında bölgeye giden ve bu lezzet için bir yıl bekleyen tatilciler, hem tatilleri boyunca hem de evlerine dönüşlerinde aldıkları bu incirden bolca tüketiyor.

"680 BİN KİLOGRAM REKOLTE BEKLENİYOR"

Üreticiler taze olarak sattıkları gibi kurutarak da değerlendiriyor. Havran'da zeytin, mandalina ve incir gibi ürünler, üreticilerin önemli geçim kaynakları arasında yer alıyor. Yaklaşık 2 bin 500 dekar alanda 25 civarında incir ağacının bulunduğu ilçede, bu yıl 680 bin kilogram rekolte bekleniyor.Tescilli Havran siyahı incirinden 450 dekar alandan 280 ton kilogram yaş ürün alınırken, kuru incir olarak değerlendirilen Karadizilik ve Sarıdizilik çeşitlerinden de 400 bin kilograma yakın verim elde ediliyor.

Yetkililer, özellikle Karadizilik çeşidinin tescil çalışmalarının devam ettiğini ve ihracat açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.